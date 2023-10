iPhone 15 : la nouvelle merveille d’Apple en promotion exclusive chez Pixmania !

L'iPhone 15, dernier joyau technologique d'Apple, est déjà sur les radars de nombreux aficionados. Et aujourd'hui, une offre alléchante pointe à l'horizon : Pixmania propose un code promo exclusif pour profiter du smartphone à prix réduit pendant quelques jours seulement. On vous dit tout ci-dessous.

Tout juste sorti des ateliers d'Apple, l'iPhone 15 fait déjà couler beaucoup d'encre. Cet éclatant joyau technologique se présente comme le fleuron d'une longue lignée de smartphones. Problème : comme la plupart des produits Apple, particulièrement quelques jours après leur sortie, l’iPhone 15 n’est pas à la portée de toutes les bourses. C'est là que Pixmania, pionnier du commerce électronique, intervient.

Pendant quelques jours seulement, l’enseigne propose en effet le code promo AUTOMNE25 pour une réduction de 25€ dès 500€ d’achat. Vous pouvez ainsi vous procurer l’iPhone pour 944€ au lieu de 969€ sur le site d’Apple ! Et si vous optez pour un modèle à plus de 1000€, ce n’est pas 25€ mais 50€ de réduction que vous pourrez appliquer avec le code AUTOMNE50.

L’iPhone 15 à partir de 18,16€/mois avec la Double Reprise

Encore mieux : Pixmania propose plusieurs services de reprise de vos appareils afin de faire baisser encore plus les prix, ainsi que le paiement en 4 ou 24 fois*. L’iPhone 15 est ainsi accessible pour :

18,16€/mois sur 24 mois avec la Double Reprise (reprise de l’ancien appareil + reprise possible du nouvel appareil dans 24 mois).

32,96€/mois sur 24 mois avec la Reprise Flexible (reprise possible du nouvel appareil dans 24 mois).

46,29€/mois sur 24 mois ou 242,25€ en 4 fois sans frais en prix standard (sans aucune reprise).

133,50€ en 4 fois sans frais ou 534€ en paiement unique avec la reprise de votre ancien appareil.

De plus, le prix n’est pas au détriment de la qualité, car chez Pixmania, markeplace française spécialiste de l’univers mobile, les iPhone sont tous européens et bénéficient de la garantie d’Apple pendant 2 ans.

Le nouvel iPhone 15 : une nouvelle prouesse technologique d’Apple

L'iPhone 15, avec son écran Super Retina XDR, offre une expérience visuelle nette et immersive. Chaque image se dévoile dans les moindres détails, chaque vidéo est un régal pour les yeux. Les couleurs sont justes et fidèles, rendant chaque interaction agréable et précise.

Sous sa splendide interface se cache la puce A16 Bionic. Cette dernière assure une fluidité et une réactivité remarquables dans toutes les situations, qu'il s'agisse de naviguer sur le web, d'utiliser des applications gourmandes ou de jouer à des jeux aux graphismes complexes. Cette puce est conçue pour répondre aux besoins de l'utilisateur tout en optimisant la consommation d'énergie.

L'appareil photo est l'un des atouts majeurs de ce modèle. Avec son système de caméra triple intégrant un mode Nuit, l'iPhone 15 capte chaque instant avec une précision et une clarté impressionnantes. Que vous soyez en plein jour ou dans des conditions de faible luminosité, vos photos et vidéos seront toujours d'une qualité irréprochable.

Sur le plan esthétique, l'iPhone 15 conjugue fonctionnalité et design. Sa conception en céramique et cristal offre une robustesse certaine tout en conservant une élégance discrète. Chaque détail, des bords arrondis aux finitions raffinées, témoigne de la précision et du soin apportés par les designers d'Apple.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.

*Offre valable uniquement en France métropolitaine, sous réserve d’acceptation du dossier de financement. Prix sujet à variation, selon stock disponible. Crédit affecté, sans assurance, au TAEG fixe de 14.99% et au taux débiteur fixe de 14.05% par les partenaires de financement de Pixmania

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.