Pour le lancement des Pixel 8 et 8 Pro, Google vous offre sa dernière montre connectée ou les Pixel Buds Pro

Les Pixel 8 et 8 Pro sont disponibles à la précommande. Et jusqu'au 16 octobre 2023, Google vous offre sa nouvelle montre connectée Pixel Watch 2 ou les écouteurs Pixel Buds Pro pour l'achat de l'un de ses deux nouveaux smartphones. On vous dit où et comment profiter de cette offre.

Il ne vous a surement pas échappé que les Pixel 8 et 8 Pro ont été présentés lors d'une conférence de Google ce mercredi 4 octobre 2023. Les deux nouveaux smartphones gagnent en performances et améliorent le traitement des photos grâce à la nouvelle puce Tensor G3 dopée à l'intelligence artificielle. Le design évolue également, quoique subtilement.

Google a également augmenté le prix des Pixel 8 et 8 Pro comparativement aux modèles précédents. La bonne nouvelle, c'est que la firme vous offre sa nouvelle montre connectée Pixel Watch 2 (WiFi) d'une valeur de 399 € pour l’achat du Pixel 8 Pro. Les écouteurs Pixel Buds Pro d’une valeur de 229 € sont également offerts pour l’achat du Pixel 8. Mais il va falloir faire vite, car cette offre est limitée en temps et en stock.

Pixel 8 et 8 Pro : comment obtenir la Pixel Watch 2 ou les Buds Pro pour 0 € ?

Rappelons que les Pixel 8 et 8 Pro sont disponibles respectivement à partir de 799 € et 1099 €. Pour récupérer « gratuitement » la Pixel Watch 2 ou les Pixel Buds Pro, vous devez commander les smartphones correspondant au plus tard le 16 octobre 2023 sur l’une des boutiques partenaires de Google.

L’offre est disponible sur Amazon, Boulanger, Fnac/Darty, Bouygues Telecom / B&You, Free Mobile, Orange / Sosh, SFR / Red by SFR. Notez que le produit doit être vendu et expédié par les enseignes participantes et non par des vendeurs tiers (marketplace).

Une fois la commande effectuée, vous devez soumettre une demande sur le site reward-promos.com. Rendez-vous précisément à cette adresse et soumettez la demande entre le 27 octobre et le 29 novembre 2023. Cela veut dire qu’il faudra patienter un peu plus de trois semaines si vous précommandez le Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro maintenant.

Notez qu'en remplissant le formulaire, vous devrez renseigner quelques informations comme la date de l'achat, le justificatif d'achat, le numéro IMEI du smartphone ou encore vos coordonnées et votre adresse de livraison. Une fois la demande envoyée et validée, Google vous fera parvenir la montre ou les écouteurs dans un délai de 30 à 60 jours maximum.