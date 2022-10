Pixel 7 : le smartphone Google avec les Pixel Buds Pro est à 549 € pour les clients Sosh

Avis aux clients Sosh bénéficiaires d'un forfait mobile ! Pendant une duré limitée, il est possible d'avoir le Google Pixel 7 avec les écouteurs Pixel Buds Pro pour exactement 549 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au même titre que le Xiaomi 12T (avec la avec la Redmi Pad offerte), les clients Sosh peuvent bénéficier d'une offre de précommande très avantageuse sur l'achat du tout nouveau Google Pixel 7.

En effet, jusqu'au mercredi 12 octobre 2022, les clients Sosh titulaires d'un forfait mobile ont la possibilité d'avoir une réduction de 100 euros sur la version 128 Go du Pixel 7 proposée en plusieurs coloris.

Avec cette remise, le prix du Pixel 7 de Google passe ainsi de 649 euros à 549 euros. Pour information, pour tout achat du Google Pixel 7, les écouteurs Pixel Buds Pro d'une valeur de 219 euros sont offerts (voir conditions).

Pour en revenir au Pixel 7, le smartphone de Google est doté d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution FHD+ de 1 080 x 2 400 pixels, un format 20:9, un affichage fluide jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus et un rapport de contraste de 1 000 000:1. On retrouve aussi le processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie d'une capacité de 4 270 mAh avec la recharge rapide (jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes) et le système d'exploitation mobile Android 13.

Du côté de l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie. Quant à la connectique, elle se compose du Wi-Fi 6E (802.11ax), du Bluetooth 5.2, du NFC et du Google Cast. Enfin, le terminal est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un adaptateur Quick Switch et un outil d’éjection de la carte SIM.