Xiaomi 12T : le smartphone avec la Redmi Pad est 130 € moins cher pour les clients Sosh

Le Xiaomi 12T a été présenté officiellement ce mardi 4 octobre 2022. À l'occasion d'une offre de précommande, les clients Sosh peuvent se procurer le nouveau smartphone avec une réduction de 130 euros et avec la Redmi Pad offerte.

Ce sont les clients mobile Sosh qui risquent d'être ravis ! Au cours d'une durée limitée, la filiale à bas coûts d'Orange propose de bénéficier de 130 euros de réduction sur l'achat du Xiaomi 12T.

Jusqu'au jeudi 13 octobre 2022, l'un des nouveaux smartphones de la marque chinoise compatible 5G et disponible en deux coloris au choix est en précommande au prix de 519 euros au lieu de 649 euros. Pour information, pour tout achat du Xiaomi 12T, la tablette Xiaomi Redmi Pad d'une valeur de 299 euros est offerte (voir conditions).

Dévoilé en même temps que le Xiaomi 12T Pro, le Xiaomi 12T dispose d'un écran plat CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD de 2712 x 1220 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 8100-ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible Xiaomi Smart HyperCharge à 120W et du système d'exploitation MIUI 13 basé sur Android 12.

Du côté de l'APN, on retrouve une triple caméra arrière de 108 MP + 8 MP + 2 MP et une caméra frontale de 20MP. Quant à la connectique et les équipements, un port USB Type C, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le NFC et le Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz) sont de la partie. Enfin, le Xiaomi 12T est fourni avec un chargeur, un câble USB C et un outil d’éjection de la carte SIM.