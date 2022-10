Bon plan : des Pixel Buds Pro offerts pour l’achat d’un Google Pixel 7 chez Red By SFR

Le Google Pixel 7 vient d’être officiellement annoncé par la célèbre entreprise américaine. Ce nouveau smartphone sortira officiellement le 13 octobre 2022 mais il est déjà disponible en précommande. Mieux encore, il bénéficie déjà d’offres alléchantes comme chez RED by SFR.

Le Pixel 7 a été présenté ce jeudi 6 octobre lors de la conférence Made by Google. Il sortira officiellement le 13 octobre 2022 et il est déjà disponible en précommande, notamment chez RED by SFR au prix de 649 euros pour la version 128 Go et 749 euros pour la version 256 Go.

À cette occasion, du 6 au 12 octobre 2022, RED by SFR propose une offre de lancement très intéressante. Pour l’achat d’un Pixel 7, vous aurez gratuitement les écouteurs True Wireless Pixel Buds Pro, soit un cadeau de 219 euros.

Le Pixel 7 est équipé de la puce nouvelle génération Google Tensor G2 pour de meilleures performances que le Pixel 6. Pixel est surtout apprécié pour la qualité de ses photos. Ici, on retrouve un module photo avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Pixel 7 fonctionne sous Android 13 et bénéficiera pendant 3 ans des mises à jour Android et pendant 5 ans des mises à jour de sécurité.

Les Google Pixel Buds Pro sont des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active qui s’adapte à la forme de votre oreille. Un mode transparence vous permet au contraire de mieux entendre les bruits qui vous entourent quand vous traversez la rue par exemple. Ces écouteurs sont bien sûr compatible avec Google Assistant et fonctionnent en multipoint pour une utilisation simplifiée avec plusieurs appareils. L’autonomie totale, avec le boitier de recharge est de 31 heures.