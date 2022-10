Bon plan : Pour l’achat d’un Google Pixel 7 Pro, la Pixel Watch est offerte chez Red by SFR

Google vient tout juste d’annonce la sortie officielle de ces nouveaux téléphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ainsi que sa première montre connectée la Google Pixel Watch, ce jeudi 6 octobre. Profitez déjà d’une très belle offre pour obtenir gratuitement la Google Pixel Watch en achetant un Google Pixel 7 Pro chez Red by SFR. Ce bon plan, valable du 6 au 12 octobre, vous permet ainsi d'économiser 379 euros.

Google Pixel 7 Pro + Pixel Watch offerte : PROFITER DE CE BON PLAN

Ce jeudi 6 octobre, Google a annoncé la sortie des Pixel Watch, Pixel 7 et Pixel 7 Pro le 13 octobre prochain lors de sa conférence en ligne Made by Google. Les précommandes ont déjà commencé.

Si vous comptiez vous procurer le Google Pixel 7 Pro, RED by SFR propose une offre de lancement extrêmement intéressante. En effet, pour le prix du Google Pixel 7 Pro, soit 899 euros dans sa version 128 Go ou 999 euros dans sa version 256 Go, RED by SFR vous offre gratuitement la toute nouvelle montre connectée Google Pixel Watch d’une valeur de 379 euros ! C’est une occasion unique de s’équiper des dernières nouveautés Google sans se ruiner.

Le Pixel 7 Pro est équipé du tout nouveau SoC Google Tensor, le Tensor G2. Il bénéficie donc de performances améliorées. Le bloc photo du Pixel 7 Pro est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un nouveau téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Le Pixel 7 Pro tourne évidemment sous Android 13.

La Google Pixel Watch contient un SoC Exynos 9110 de Samsung. Son écran AMOLED de 1,6 pouce est contenu dans un superbe cadran borderless arrondi et bombé. Cette smartwatch tourne sous Wear OS 3.5. Elle dispose des contrôles tactiles et vocales et intègre Fitbit pour le suivi de santé.