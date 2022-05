Très bon prix sur ce pack Google Pixel 6 + Chromecast pour les French Days

Avis aux fans des produits Google ! Chez Boulanger, les clients de l'enseigne française peuvent s'offrir un pack comprenant le Pixel 6 et le Chromecast pour moins de 580 euros à l'occasion des French Days. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le Google Pixel 6 Pro est à prix réduit chez SFR, le Google Pixel 6 fait l'objet d'un bon plan sur le site Boulanger.

Dans le cadre des French Days 2022, le smartphone compatible avec la 5G est vendu avec un Google Chromecast (compatible avec Android TV) pour 579 euros au lieu de 649 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros de la part du site marchand français. Pour information, le Chromecast de Google d'une valeur de 59,99 euros vient s'ajouter directement dans le panier. Avec la passerelle offerte, le prix du Google Pixel 6 revient alors à 519 euros.

Présenté en octobre 2021 par Google, le Pixel 6 est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (non extensible), d'un processeur Google Tensor, d'une batterie de 4614 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 50 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Google Pixel 6.