Pixel 6 Pro : le smartphone 5G de Google est à un super prix chez SFR

Le Pixel 6 Pro devient (enfin) abordable grâce à ce bon plan en provenance de SFR. En ce moment, la boutique en ligne de l'opérateur au carré rouge propose une réduction de 120 euros sur l'achat du smartphone 5G de Google.

Alors que le Pixel 6a va prochainement voir le jour, le Pixel 6 Pro fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site SFR. Actuellement, le smartphone de Google compatible avec la 5G est vendu par l'opérateur français au prix de 779 euros au lieu de 899 euros ; soit une remise immédiate de 120 euros de la part de SFR. Pour information, seul le coloris noir du téléphone de la firme de Mountain View est disponible.

Présenté en même temps que le Pixel 6 durant l'automne 2021, le Google Pixel 6 Pro est un smartphone qui est équipé d'un écran OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'un processeur Google Tensor (5 nm), d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12.

La partie photo/vidéo du téléphone se compose d'un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, d'un appareil photo de 48 MP à téléobjectif, d'un objectif ultra grand angle de 12 MP et d'une caméra frontale de 11,1 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Google Pixel 6 Pro.