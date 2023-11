Le pack de deux Echo Pop d’Amazon est à -50% pour le Black Friday

L'assistant vocal Echo Pop est à l'honneur chez Amazon et sur le site Boulanger. À l'occasion d'une offre promotionnelle liée au Black Friday, le pack de deux Echo Pop est proposé à moitié prix par les deux sites e-commerce.

Même si la période du Black Friday 2023 arrivera dans deux semaines, cela n'empêche pas Amazon et Boulanger de proposer une offre promotionnelle commune à leurs clients respectifs. Jusqu'au jeudi 16 novembre prochain, les deux sites e-commerce vendent un pack de deux Echo Pop à moitié prix.

Disponibles dans un coloris anthracite, les deux assistants vocaux sont à 34,98 euros au lieu de 69,96 euros. Pour en profiter, il suffit d'ajouter deux exemplaires de l'Echo Pop au panier et de saisir le coupon ECHOPOP lors du paiement chez Amazon. En cas de commande d'un Echo Pop sur Boulanger, le site e-commerce français se charge d'en ajouter un deuxième automatiquement.

Lancé il y a six mois, l'Echo Pop est une enceinte Bluetooth compacte équipée de fonctionnalités Alexa qui offre un son riche. Idéal pour les chambres à coucher et les petits espaces de la maison, l'assistant vocal est compatible avec Alexa. Cela permet de mettre de la musique ou d'utiliser la voix pour contrôler facilement vos appareils connectés compatibles (prises, lumières, etc.).