Amazon lance l’Echo Pop, une enceinte connectée compatible Alexa, abordable et stylée

Amazon vient de lancer une ligne de nouveaux produits de la gamme Echo. Les Echo Show 5, Echo Show 5 Kids, et les tout nouveaux Echo Buds, Echo Auto et Echo Pop.

L'Echo Pop attire tout particulièrement notre attention, puisqu’il s’agit d’une enceinte compacte Bluetooth compatible avec Alexa. Elle est disponible sur le site du géant du commerce en ligne pour la modique somme de 54,99 €, tandis que les chanceux Étasuniens peuvent l’acquérir pour 39,99 $. L’Echo Pop est une enceinte semi-sphérique disponible en quatre coloris, anthracite, blanc, vert canard et lavande.

Amazon estime qu’elle est tout particulièrement indiquée pour sonoriser les petits espaces et les chambres à coucher. Elle vous permet non seulement de contrôler votre musique avec votre voix, mais également tous vos appareils connectés, à savoir les lumières, thermostats et tous les appareils connectés. Elle fonctionne avec les services de streaming musical tels que Spotify, Apple Music, Deezer, et Amazon Music, bien évidemment.

Amazon lance cinq nouveaux produits compatibles Alexa et Matter dans la gamme Echo

L’Echo Show 5 est la nouvelle itération de l’enceinte connectée intégrant un écran de 7 pouces compatible Alexa, un processeur AZ2 Neural Edge et de meilleurs micros et de hauts parleurs plus performants. L’appareil permet de regarder les actualités, de visionner les images de la caméra d’une sonnette Ring, d’afficher une liste de courses ou de passer des appels vidéo. Amazon affirme que l’Echo Show 5 est 20 % plus rapide que son prédécesseur. L’Echo Show 5 et l’Echo Pop sont tous deux compatibles avec le standard de connexion Matter, ce qui en fait des appareils de contrôle de la domotique compatibles avec différentes marques.

À lire — Amazon va mettre Alexa de côté après sa chute en Bourse

La sortie de ces nouveaux produits montre que le géant de la Silicon Valley n’a pas tout à fait abandonné ses ambitions dans le domaine des objets connectés et qu’il ne compte pas si facilement laisser le champ libre aux Apple HomePod ou à la toute nouvelle Pixel Tablet. L’Echo Pop, l’Echo Show 5, l’Echo Show 5 Kids, et les tout nouveaux Echo Buds sont d’ores et déjà disponibles en France.

Source : Amazon