Les excellents écouteurs JBL Live Pro 2 sont à prix cassé chez Boulanger !

Des écouteurs de la marque JBL sont vendus à prix cassé chez Boulanger. Actuellement, les JBL Live Pro 2 sont proposés sous la barre des 72 euros grâce à une double réduction. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

À trois semaines du Black Friday, Boulanger a décidé de casser le prix d'une paire d'écouteurs signée JBL. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, les JBL Live Pro 2 disponibles dans un coloris noir sont à 79,99 euros au lieu de 129,99 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au prix constaté sur le site officiel du constructeur.

Sur le site Boulanger, il est possible d'avoir 10% de remise supplémentaire grâce au code AUDIO10 qui est à saisir durant l'étape de la commande. Au total, les Live Pro 2 de JBL reviennent donc à 71,99 euros. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile, en point relais ou en magasin Boulanger.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et les assistants vocaux, les JBL Live Pro 2 sont des écouteurs qui ont l'avantage de bénéficier d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 heures et de la fonction de réduction de bruit. On retrouve aussi l'utilisation mono ou stéréo, des commandes tactiles sur l'oreillette, six micros intégrés pour des conversations claires, la fonction de charge rapide ou bien encore la résistance à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IPX5.