Un très bon pack Apple est proposé en promotion sur les sites du groupe Fnac/Darty. Pour tout achat simultané du Magic Keyboard et de la Magic mouse, vous bénéficiez de près de 50% de remise immédiate. L'offre est valable durant tout le mois de mars 2024.

Le groupe Fnac/Darty profite du début du mois de mars 2024 pour lancer une offre promotionnelle assez attractive sur un lot composé de deux produits Apple. Jusqu'au 31 mars prochain et dans la limite des stocks disponibles, le pack incluant le clavier Magic keyboard et la souris Magic mouse passe à moins de 100 euros.

Afin d'en profiter, il est nécessaire d'ajouter les deux articles au panier et l'ensemble reviendra à exactement 99,99 euros au lieu de 194 euros. La réduction de près de 50% se fera automatiquement pendant l'étape de la commande. Pour information, l'Apple Magic mouse est disponible ici (pour la Fnac) et là (pour Darty).

Compatible sur Mac, iPad et iPhone, le Magic keyboard d'Apple garantit une frappe d’un confort et d’une précision remarquables. Sans fil et rechargeable, l'accessoire dispose d'une batterie longue durée et fonctionne pendant une durée estimée à un mois entre deux charges. Le clavier est fourni avec un câble tissé USB‑C vers Lightning qui permet de le jumeler et de le recharger en le branchant sur le port USB‑C du Mac.

Quant à la Magic mouse, la souris sans fil a l'avantage d'être tout de suite opérationnelle lorsqu'elle est déballée. Elle s'associe donc rapidement à votre Mac ou iPad. Doté d'une connexion sans fil Bluetooth, l'accessoire dispose d'une surface Multi-Touch vous permet d’effectuer de simples gestes, comme balayer ou faire défiler des contenus.