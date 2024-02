Un écran PC Schneider de 29 pouces (73cm) parfait pour le Gaming avec 100€ de remise chez Darty !

Darty frappe fort avec une offre inédite sur le Schneider SC29-M1F, un écran PC de 29 pouces. Proposé avec une remise de 100€, cet écran passe à un prix plus qu'attractif, rendant cette opportunité quasi incontournable pour quiconque souhaite upgrader son setup informatique sans se ruiner. Une aubaine rare dans le secteur des écrans gaming de cette taille. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Rendez-vous très vite chez Darty pour profiter d'une offre exceptionnelle : l'écran PC Schneider SC29-M1F se retrouve en ce moment avec une réduction incroyable de -100€, soit -29% de remise immédiate. Vous pouvez ainsi vous procurer l'écran pour seulement 239,99€ au lieu de 339,99€.

Et si cette offre est si exceptionnelle, c'est notamment parce que cet écran n'est pas n'importe quel écran. Il mesure pas moins de 29 pouces, soit une diagonale de 73cm. De quoi transformer radicalement l'expérience de jeu pour les gamers les plus aguerris. Eh oui, la taille compte, surtout dans le gaming où chaque détail peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Un écran plus grand offre une immersion sans précédent, permettant de capter des détails autrement imperceptibles sur des écrans plus petits. Pour les gamers sérieux ou les professionnels de la création visuelle, un écran comme le Schneider SC29-M1F devient vite indispensable.

Schneider SC29-M1F : excellence visuelle et confort ergonomique

Le SCHNEIDER SC29-M1F se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, offrant un avantage significatif pour les utilisateurs. Avec une résolution native de 2560 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 75Hz, cet écran de 29 pouces assure une qualité d'image supérieure, des couleurs d'une profondeur de 16,7 millions, et un ratio d'aspect ultra-large de 21/9. Ces spécificités garantissent des images d'une clarté exceptionnelle, avec des détails précis et un espace de travail étendu, idéal pour l'immersion totale dans les jeux ou pour une précision graphique dans des projets créatifs. Le rétro-éclairage LED, combiné à une taille de pixel de 0,2628 x 0,2628 mm, renforce le contraste et la vivacité des couleurs, réduisant ainsi le flou de mouvement pour une expérience visuelle fluide et dynamique.

L'ergonomie du SCHNEIDER SC29-M1F est conçue pour le confort maximal de l'utilisateur. Son cadre noir élégant et ses options de réglage offrent la possibilité d'ajuster l'écran à la posture idéale, minimisant la fatigue oculaire et les douleurs cervicales lors d'utilisations prolongées. Côté connectivité, cet écran excelle avec une gamme complète de ports, incluant HDMI, DisplayPort et USB, permettant une intégration aisée dans tout environnement de gaming ou de travail. Cette polyvalence assure une compatibilité étendue avec divers appareils, facilitant le partage et l'affichage de contenus.

Tout savoir sur l'écran PC Schneider

Avec cette offre, vous profitez d'une opportunité exceptionnelle, que vous soyez un gamer ou un professionnel. Grande taille, qualité d'image supérieure, ergonomie pensée pour l'utilisateur et faible consommation énergétique, c'est le moment idéal pour s'équiper d'un écran de haute qualité à un prix réduit.