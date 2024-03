L’imprimante HP DeskJet 4230e est à prix avantageux chez Cdiscount

Besoin d'une imprimante tout-en-un pas chère ? Sachez que Cdiscount propose la HP DeskJet 4230e à prix avantageux pour ses membres titulaires d'un abonnement CDAV. Grâce à l'achat de l'imprimante, les clients Cdiscount à volonté peuvent en effet obtenir 25% du montant du produit dans leur cagnotte.

Prenez la direction du site Cdiscount où il est possible de faire une bonne affaire sur l'achat d'une imprimante HP. En ce moment, le site e-commerce français vous donne la possibilité d'avoir le modèle DeskJet 4230e de la marque HP en promotion. En effet, la HP DeskJet 4230e est vendue au prix de 69,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros de la part du site marchand.

Si vous êtes membre CDAV, vous bénéficiez d'un cashback de 17,50 euros à valoir sur votre prochain achat sur Cdiscount. En prenant en compte de bonus, l'imprimante revient alors à 52,49 euros. Pour information, l'offre promotionnelle inclut aussi un accès offert au programme Instant Ink pendant 3 mois et la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais.

Disponible dans un coloris blanc, la HP DeskJet 4230e à jet d'encre donne la possibilité d'imprimer, de copier et de numériser. L'imprimante embarque une vitesse d'impression allant jusqu'à 8,5 ppm pour le noir ou jusqu'à 5,5 ppm pour la couleur. Compatible avec les systèmes Windows, Mac et ChromeOS, l'appareil dispose d'une connectivité sans fil avec Wifi ou filaire grâce au port USB 2.0 intégré. Pour terminer, l'imprimante signée HP affiche des dimensions de 42,8 x 33,2 x 20 centimètres et un poids de 4,8 kilos.