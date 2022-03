OxTorrent : voici la nouvelle adresse du site de téléchargement

Anciennement connu sous le nom de Cpasbien, OxTorrent fait partie des références des sites de téléchargements de fichiers torrents. Bien évidemment, le site est régulièrement victime de sanctions administratives et change souvent d'adresse officielle pour maintenir son activité.

Tout comme Yggtorrent qui a changé de nom et d'adresse en 2021, c'est au tour de Oxtorrent de modifier son adresse officielle. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose puisqu'après la disparition de Zone-Téléchargement en 2019, Oxtorrent (anciennement baptisé Cpasbien) est devenu l'une des références francophones incontournables des sites de torrents.

Pour cause, la plateforme dispose d'un catalogue conséquent de 80 000 fichiers, parmi des films, des séries, des musiques mais aussi des jeux vidéo. Le tout accessible sans inscription ou ratio. De fait, il n'est pas étonnant qu'Oxtorrent se soit rapidement imposé comme l'une des meilleures propositions du marché.

OxTorrent change d'adresse officielle

Rappelons toutefois qu'Oxtorrent ne propose pas de téléchargements directs, contrairement à Zone-téléchargement en son temps. Il s'agit plutôt d'un annuaire copieux de fichiers torrents. De fait, le site utilise le protocole BitTorrent et il faudra donc un logiciel adéquat comme qBittorent, Transmission ou Deluge pour obtenir les fichiers désirés.

Bien entendu, l'activité de OxTorrent est illégale puisqu'elle consiste au partage de contenus protégés par les droits d'auteurs. Par extension, la plateforme est régulièrement la cible de sanctions administratives. Pour maintenir son activité, de nombreux sites miroirs, qui reprennent généralement l'interface et la catalogue du site, surgissent sur la toile. Attention toutefois, certaines adresses sont en réalité fausses et abritent des malwares ou exigent le remplissage d'un formulaire, le but étant de récupérer les données personnelles des utilisateurs. Cela vaut également pour les clones encore existants de Cpasbien, qui sont des versions factices et malveillantes de l'ancêtre de OxTorrent.

Si vous cherchez à accéder à OxTorrent, sachez que vous pourrez le faire à vos risques et périls à ces nouvelles adresses officielles :

oxtorrent.cx

oxtorrent.nz

Attention toutefois, il est possible que vous ne puissiez pas accéder au site malgré le fait d'avoir la bonne adresse. Il est fort probable que votre FAI ait bloqué son accès après décision de justice. Il faudra donc recourir à un VPN ou bien modifier vos DNS pour contourner ces restrictions.