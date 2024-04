Amazon Music présente son IA capable de créer des playlists pour vous après avoir regardé sur la copie de Spotify

Amazon Music vient de dévoiler Maestro, une nouvelle IA générative chargée de créer des playlists personnalisées pour ses utilisateurs. Pour cela, il suffit de lui indiquer son humeur ou ses envies du moment, et Maestro se charge du reste. Ça vous rappelle quelque chose ? C’est bien normal, Spotify a dévoiler un outil similaire il y a quelques semaines.

Dans le milieu du streaming musical, on aime bien imiter les premiers de la classe en espérant obtenir la même réussite. Spotify augmente ses prix ? Amazon Music en fait de même. Spotify dévoile une IA capable de créer des playlists personnalisées à partir d’un prompt ? Voici Maestro, l’IA qui fait exactement la même chose, mais sur Amazon Music.

Le principe est donc parfaitement similaire. En lançant l’outil, l’utilisateur est invité à taper ce dont il a envie. Amazon laisse même entendre qu’il est possible de demander tout et n’importe quoi à Maestro, en prenant l’exemple d’une personne qui souhaite « recycler son petit ami » — quoi que cela veuille dire. Attention toutefois, la firme précise que des mesures de sécurité ont été prises pour éviter tout débordement.

Amazon Music imite Spotify avec sa propre IA créatrice de playlist

Néanmoins, Maestro peut se targuer d’ajouter quelques fonctionnalités assez insolites, comme la possibilité d’ajouter des emojis à son prompt pour transmettre plus efficacement une émotion. On imagine qu’il est même possible de remplacer une phrase entièrement par des emojis, ce qui donnera certainement des résultats étonnants. Justement, Amazon Music prépare ses arrières en précisant que Maestro comporte encore une marge d’erreur, et que certains morceaux proposés ne correspondront pas forcément à la recherche.

Si l’inspiration vous manque, Maestro proposera également une sélection de prompts certes moins fantasques, mais qui vous permettront sûrement d’explorer de nouveaux genres musicaux. Ceci étant dit, L’IA en est encore à ses débuts et est uniquement disponible en version bêta à l’heure actuelle. Par ailleurs, seuls les utilisateurs américains y ont accès. Amazon prévoit tout de même de déployer Maestro à tous ses abonnés sur Android et iOS.