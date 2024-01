ADSL : le démantèlement démarre, comment savoir si vous êtes concerné

Orange a démarré le démantèlement du réseau cuivre ADSL dans plusieurs communes. Voici comment vérifier si la vôtre est concernée et quand les opérations commenceront chez vous.

La sentence est actée depuis 2022, année où l'opérateur Orange annonce officiellement la fin de l'ADSL d'ici 2030. Une opération de très grande envergure qui nécessite une logistique et une planification à toute épreuve. L'objectif est bien sûr de supprimer le réseau cuivre vieillissant pour le remplacer par des raccordements en fibre optique, bien plus rapide et bientôt déployée sur 100 % du territoire. Après avoir mis à jour la liste des villes concernées, Orange démarre le démantèlement du réseau ADSL ce 31 janvier 2024.

Il va s'effectuer par lot et touche pour le moment 162 communes réparties dans 21 départements. Au total, cela représente environ 200 000 logements. La première étape est très concrète : il n'est plus possible de souscrire une offre ADSL dans les lieux en question. Tous les fournisseurs d'accès à Internet les retirent de leur catalogue. En remplacement, ces derniers doivent proposer la fibre, et le cas échéant une autre solution comme les box 4G/5G ou une connexion par satellite. La deuxième étape démarrera dans un an en tout pile.

L'ADSL va disparaître prochainement de ces communes, voici comment savoir lesquelles

Le 31 janvier 2025, les 200 000 logements du premier lot devront être passés sur une autre offre que l'ADSL et pour cause : Orange désactivera le réseau cuivre. Vous pourrez donc dire adieu à votre prise téléphonique, elle ne fonctionnera plus. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie que le processus sera répété à plus grande échelle. L'objectif est de désactiver 2,5 millions de prises d'ici janvier 2026, puis de passer à 10 millions chaque année jusqu'à la date butoir de 2030.

Afin de vérifier qui est concerné et quand, le gouvernement a mis en place un site officiel. Une fois sur la page, il suffit de taper le nom d'une ville suivi de son code postal puis de cliquer sur Rechercher pour voir le résultat. Dans l'exemple ci-dessous, c'est la ville de Rennes qui a été choisie. On voit que la date prévue pour démarrer le démantèlement du réseau ADSL est le 31 mars 2025. L'échéance est susceptible de changer et il faudra se référer aux courriers ou mails que vous recevrez de votre opérateur à ce propos.