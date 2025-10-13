Orange double le débit de certains abonnés fibre, faites-vous partie des chanceux ?

Pour rationaliser ses offres, Orange augmente le débit descendant et montant des abonnés à l'ancienne offre Livebox Zen Fibre.

Bonne nouvelle pour une partie des abonnés à une offre fibre d'Orange, l'opérateur annonce une hausse des débits, qui n'est pas conditionnelle à une augmentation de prix, comme cela peut souvent être le cas. Le FAI a commencé à envoyer un email aux clients concernés pour les prévenir de cette amélioration, rapporte Alloforfait.

Pour y prétendre, il faut être abonné à l'offre Livebox Zen Fibre. Celle-ci n'est plus commercialisée actuellement, mais les anciens clients qui avaient souscrit cette formule l'ont conservée. Elle était à l'époque assez populaire, ce sont donc de nombreux utilisateurs qui vont pouvoir bénéficier d'une connexion à internet plus rapide.

Hausse de débit pour les abonnés Livebox Zen Fibre

Dans le sens descendant, c'est-à-dire pour les téléchargements de données, Orange double le débit maximal auquel chaque abonné peut prétendre. Il passe ainsi de 1 Gbps à 2 Gbps. La Livebox qui était livrée avec ce forfait Zen Fibre est équipée de ports Ethernet 1 Gbps, mais entre les connexions par câble ou sans fil, ces jusqu'à 2 Gbps vont pouvoir servir si vous utilisez plusieurs appareils gourmands en bande-passante en même temps.

Orange améliore aussi les performances en débit montant, sans que cela soit aussi spectaculaire. Les abonnés Livebox Zen Fibre voient ainsi le débit en upload passer à 800 Mbps au mieux, contre 700 Mbps jusqu'à présent. Cela devrait aider à profiter d'une expérience supérieure si vos besoins en téléversements de fichiers, appels vidéo, jeu en ligne ou cloud gaming sont importants.

Avec ce boost de vitesse, l'offre Livebox Zen Fibre surpasse désormais l'abonnement actuel Livebox Lite Fibre, qui donne justement accès aux mêmes débits d'avant hausse, à 1 Gbps en download et 700 Mbps en upload. On imagine qu'Orange a amélioré la formule Livebox Zen Fibre pour éviter que les abonnés qui ne sont pas engagés basculent vers le forfait Livebox Lite Fibre, qui est souvent moins cher selon les cas. On se retrouve aux mêmes niveaux que l'offre Livebox Fibre, qui atteint aussi 2 Gbps en débit descendant et 800 Mbps en débit montant, avec une Livebox S compatible Wi-Fi 7.