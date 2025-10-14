Fin du réseau 2G : Orange met en garde ses abonnés

Orange va fermer son réseau 2G dans les mois qui viennent. Un message d'information est diffusé avant chaque appel sortant pour prévenir les clients.

Orange va progressivement fermer son réseau mobile basé sur la technologie 2G au cours de l'année 2026. La date exacte de fin de disponibilité de la 2G dépend de la région où l'on se trouve. Dans les premières zones où l'opérateur va mettre un terme au service, celui-ci commence à mettre en garde ses abonnés lorsqu'ils passent un appel à l'aide d'un téléphone qui ne prend en charge que la 2G.

Le message préenregistré suivant est automatiquement lu avant un appel sortant : “Orange a annoncé l’arrêt de son réseau 2G en 2026. Vous utilisez un téléphone 2G, il ne fonctionnera plus dès fin mars 2026 dans certaines communes. Pensez à le changer dès maintenant pour un téléphone compatible 4G ou 5G. RDV en boutique Orange ou au 3900 pour être accompagné”. Pour l'instant, les utilisateurs situés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques peuvent entendre ce message, fait savoir iGen.

Orange diffuse un message d'information avant chaque appel sortant

Peu à peu, c'est dans toute la France que les propriétaires d'un vieux mobile qui n'est pas compatible 3G/4G/5G devront écouter cet avertissement avant de passer un appel. L'intention d'Orange est que personne ne puisse être laissée au dépourvu et de faire partager l'information aux personnes concernées pour qu'elles puissent s'organiser en amont.

Mais la méthode de l'opérateur soulève des critiques. Certains utilisateurs se plaignent déjà sur les forums d'Orange de devoir supporter ce message avant chaque appel des mois durant. Un autre explique que sa mère, âgée de 97 ans, a cru qu'elle ne pouvait plus téléphoner dès à présent, ne comprenant pas qu'il fallait attendre la fin du message préenregistré avant que l'appel ne se lance. Même en cherchant à se montrer le plus clair possible, Orange a du mal à se faire comprendre des populations les moins averties, celles qui sont justement les plus à même d'encore utiliser un vieux mobile 2G.

iGen précise que les clients d'Orange peuvent contacter le service client au 3900 pour faire supprimer le message automatique avant chaque appel pour leur numéro de téléphone. Il ne faudra par contre pas qu'ils oublient quand ils ne pourront plus communiquer avec leur appareil actuel.

Quand le réseau 2G d'Orange ne sera plus disponible ?

Pour rappel, voici le calendrier de fermeture du réseau 2G d'Orange en France métropolitaine :

31 mars 2026 : dans l’unité urbaine de Biarritz, Anglet, Bayonne (Côte basque 64)

: dans l’unité urbaine de Biarritz, Anglet, Bayonne (Côte basque 64) 12 mai 2026 : dans les Landes (40) et le reste des Pyrénées-Atlantique (64)

: dans les Landes (40) et le reste des Pyrénées-Atlantique (64) 09 juin 2026 : en Ariège (09), en Haute-Garonne (31), dans le Gers (32), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Hautes-Pyrénées (65) et le Tarn-et-Garonne (82)

: en Ariège (09), en Haute-Garonne (31), dans le Gers (32), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Hautes-Pyrénées (65) et le Tarn-et-Garonne (82) À partir de fin septembre 2026 : la 2G sera définitivement arrêtée dans le reste de la France métropolitaine

En ce qui concerne l'Outre-Mer, voici les dates à retenir, sachant que la 2G n'est déjà plus disponible à la Réunion depuis cette année :

21 avril 2026 : arrêt de la 2G en Guadeloupe (Lamentin, Abymes, Baie-Mahault) ainsi qu’en Guyane (Cayenne et Rémire-Montjoly).

: arrêt de la 2G en Guadeloupe (Lamentin, Abymes, Baie-Mahault) ainsi qu’en Guyane (Cayenne et Rémire-Montjoly). 19 mai 2026 : arrêt de la 2G en Martinique (Le Lamentin), à Saint-Martin (Peatree Hill, Rambaud et Marigot) et à Saint-Barthélemy (Cul de Sac, Quatre Vents et Colombier).

: arrêt de la 2G en Martinique (Le Lamentin), à Saint-Martin (Peatree Hill, Rambaud et Marigot) et à Saint-Barthélemy (Cul de Sac, Quatre Vents et Colombier). Entre le 29 septembre et le 26 novembre 2026 : généralisation sur l’ensemble des territoires.

Il est recommandé aux abonnés encore munis d'un téléphone 2G d'acquérir directement un mobile compatible 4G pour continuer à communiquer via le réseau d'Orange. La 3G va, elle aussi, disparaître prochainement, à partir de la fin 2028. S'équiper maintenant d'un appareil limité à la 3G signifierait qu'il faudrait une nouvelle fois changer de terminal dans trois ans. Par ailleurs, la 4G offre une sécurité, une qualité d'appel et une consommation énergétique bien plus performantes que la 3G.

Pour faciliter la transition de ses abonnés les plus réfractaires aux nouvelles technologies, Orange propose un programme de reprise permettant d'obtenir un bonus de 50 euros en échange d'un mobile 2G. Pour en bénéficier, il faut acheter un nouveau téléphone chez l'opérateur. Orange propose des modèles au design daté, qui ne sont pas des smartphones, pour ceux qui souhaiteraient conserver un téléphone à l'ancienne, avec un petit écran, un clavier physique et les fonctionnalités de base. On peut citer le Doro Leva L30 (à clapet) ou le Hinto 2.