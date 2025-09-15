Orange contre-attaque et offre une eSIM avec 20 Go pour tester gratuitement son réseau mobile

C’est officiel, la course à la conquête des abonnés pour l’eSIM est lancée chez les divers opérateurs français. Après SFR et Free, c’est désormais au tour d’Orange d’en faire la promotion, grâce à une opération inédite lancée dès aujourd’hui.

Décidément, tous les opérateurs semblent s’être passés le mot ces derniers jours. Et ce mot, c’est l’eSIM. À quelques jours de la sortie de l’iPhone Air, SFR s’est autoproclamé « opérateur référent sur l’eSIM » dans un communiqué, puis Free a annoncé offrir, jusqu’à la fin du mois, l’eSIM à ses abonnés existants pour tout achat d’un nouvel iPhone chez eux.

C’est désormais au tour d’Orange de lancer son offensive en rappelant qu’il prend, lui aussi, en charge l’eSIM. Mais l’opérateur opte pour une stratégie différente de ses rivaux : alors que Free tente de fidéliser ses clients, Orange entend en conquérir de nouveaux grâce à une opération inédite lancée ce lundi 15 septembre.

Orange propose de tester son réseau mobile en offrant une eSIM aux 50 000 premiers inscrits

Dans un communiqué, Orange révèle proposer pour la première fois en France de tester gratuitement et sans engagement la qualité de son réseau mobile, sans avoir à changer d’opérateur, ni d’abonnement. Mais comment est-ce possible ? Grâce à l’eSIM, bien sûr !

Dans ce communiqué, Orange se positionne comme « opérateur leader » : il déclare qu’il est « le premier opérateur en France à proposer ce dispositif innovant qui repose sur l’utilisation de l’eSIM ». Il souligne également qu’il est, là encore, « le premier opérateur en France à offrir l’opportunité de tester gratuitement et sans engagement la qualité de [son] réseau » et en profite pour rappeler que son réseau mobile est « n° 1 en France métropolitaine pour la 14e fois consécutive ».

Concrètement, il suffit de télécharger l’application Orange Hello 5G, et l’opérateur vous offre une eSIM avec 20 G d’internet mobile pendant une période d’essai de 31 jours. Si cette offre vous intéresse, elle est valable du 15 septembre au 15 octobre. Les seules conditions ? Être parmi les 50 000 premiers inscrits et disposer d’un mobile compatible eSIM. L’opérateur va même jusqu’à faciliter l’accès à l’application : il a déployé dans les rues de la métropole 15 000 affiches dotées d’un QR code, mais aussi des bannières internet.