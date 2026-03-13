Instagram : la fin du « lien dans ma bio » ? Les liens cliquables arrivent enfin en légende, mais il y a un mais

Instagram teste actuellement une option qui risque de répondre à l’une des plus grandes frustrations des utilisateurs de l’application – que ce soit les « consommateurs » ou les créateurs de contenus. Cependant, rien n’est gratuit : cette expérimentation semble s’inscrire dans la volonté de transformer une fonctionnalité plus globale.

Vous tombez sur le post Instagram d’un créateur de contenus, il attire votre attention puisqu’il présente un événement ou un produit qui correspond à vos valeurs ou à ce que vous recherchez, vous faites donc défiler les images du carrousel ou lisez la légende qui accompagne la publication jusqu’au bout. Et là, il est fait mention d’un lien pour en savoir plus.

Deux solutions. Soit il est directement dans la légende, mais il n’est pas cliquable – ce qui est loin d’être pratique puisqu’Instagram n’autorise pas le copier-coller des légendes – ; soit vous vous retrouvez face au désormais incontournable « lien dans ma bio ». Mais ce temps pourrait bientôt être révolu.

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Instagram teste les liens cliquables dans les légendes

Comme toutes les entreprises, Meta expérimente divers changements au sein de ses applications et certains plaisent plus que d'autres. Ne pas avoir de lien cliquable directement dans les légendes des posts Instagram s'apparentait presque à un gène de l’ADN de l’application – et cette situation a même favorisé l’émergence d’un nouveau secteur : celui de plateformes comme Linktree.

Mais Meta pourrait bientôt faire évoluer sa politique en la matière, ce qui faciliterait grandement la vie des utilisateurs – et notamment des créateurs de contenus : devoir aller chercher un lien dans la biographie d’un compte peut dissuader plus d’un internaute.

Après tout, Meta permet déjà aux Instagrameurs de partager des liens dans leurs Stories, leurs Reels et sur leurs profils. Ce ne serait donc qu’une extension de cette fonctionnalité aux légendes, du moins pour les abonnés Meta Verified. Contactée par Engadget, l’entreprise a confirmé tester cette option – sans pour autant préciser le nombre de personnes y ayant accès.

Nos confrères ont repéré une heureuse élue : la blogueuse Andrea Valeria, qui a partagé des captures d’écran d’un lien cliquable ajouté à une de ses publications. D’après un message de l’application, la fonctionnalité serait limitée à 10 liens par mois – ce qui pourrait maintenir l’existence des plateformes de liens externes.

Autre restriction : le lien n’apparaît que sur la version mobile d’Instagram et non sur la version web. Enfin, notons que ce test pourrait être la dernière pierre à l’édifice de Meta pour transformer le partage de liens en option payante.