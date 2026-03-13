Nvidia promet des cartes graphiques 1 million de fois supérieures aux anciennes sur ce point

Nvidia a de grandes ambitions. Consciente qu'elle atteint un plafond de verre en terme d'amélioration des composants des cartes graphiques, l'entreprise vise tout de même un bond de géant sur un point précis.

Vous avez l'impression que tous les smartphones se ressemblent depuis quelques années ? Que l'époque où chaque nouveau modèle détonnait vraiment par rapport aux précédents est révolue ? C'est en effet le cas : nous en sommes à un point où les composants atteignent certaines limites. À part proposer un processeur un peu plus puissant ou une mémoire RAM un peu plus rapide, difficile de marquer la différence.

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En ce qui concerne les cartes graphiques, c'est pareil. Pourtant Nvidia l'affirme : l'entreprise prévoit une génération 1 000 000 de fois plus performantes qu'il y a 10 ans sur le Path Tracing. C'est-à-dire, pour faire simple, la technologie permettant de simuler la lumière, les ombres et les reflets de manière réaliste dans un jeu vidéo. Mais comment va-t-elle s'y prendre ?

Nvidia vise un Path Tracing 1 million de fois supérieur à celui d'il y a 10 ans

“Nous n'en sommes pas encore là où nous le souhaitons. Nous voulons que les images en temps réel soient impossibles à distinguer de la réalité. Nous voulons qu'elles aient l'aspect d'un film“, résume John Spitzer, vice-président chargé des technologies de développement et de performance chez NVIDIA.

Et, nous l'avons dit, impossible d'aller plus loin en améliorant uniquement l'aspect “mécanique” des cartes graphiques. “On ne verra pas, de mon vivant, une amélioration cent fois supérieure en matière de silicium“. La solution ? L'intelligence artificielle.

“Nous allons nous appuyer sur l'ingéniosité algorithmique et miser pleinement sur l'IA pour combler le fossé qui sépare ce qui est actuellement possible dans le domaine des graphismes en temps réel pour les jeux vidéo de ce qui est réalisable en matière de rendu cinématographique“, explique Spitzer.

Par rapport aux modèles actuels, Nvidia vise un Path Tracing 100 fois supérieur. Cela permettra, par exemple, d'avoir des feuilles bougeant au vent et gérant chacune de manière dynamique la lumière qui les touche. Parmi les jeux compatibles avec cette technologie, on compte déjà Resident Evil Requiem. D'autres suivront dès cette année comme Pragmata, 007 First Light, Control Resonant, Directive 8020 ou Tides of Annihilation.