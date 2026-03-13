Votre smartphone Samsung affiche désormais quelles applications vous pouvez utiliser même quand vous n’avez pas de réseau

Alors que la connexion par satellite s'impose progressivement sur nos smartphones, il n'est pas toujours facile de savoir quelles applications fonctionnent avec la technologie. Samsung règle ce problème avec un nouveau menu accessible directement depuis les paramètres de votre smartphone.

samsung galaxy s26 officiel

Depuis quelques années et surtout depuis l'arrivée de Starlink sur le marché, la connexion fait tranquillement parler d'elle sans pour autant avoir encore effectué sa grande percée auprès du public. L'un des freins à cette expansion est bien sûr le fait que, dans nos contrées, il est aujourd'hui relativement rare d'être complètement privé de connexion 4G/5G, ou même simplement de WiFi lorsque l'on est chez soi, mais aussi parce qu'il n'est pas toujours très clair quelles applications sont compatibles avec cette technologie.

Et si de plus en plus de constructeurs se mettent à la proposer sur leurs smartphones, personne n'a encore pris soin de préciser comment l'utiliser. Samsung a enfin pris conscience de ce problème et a décidé de le régler avec une discrète mise à jour. En effet, il est désormais possible en se rendant dans les paramètres de son smartphone (à condition qu'il embarque la connectivité par satellite bien sûr) de visualiser directement quelles applications peuvent y avoir recours.

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Votre smartphone Samsung montre toutes les apps compatibles avec la connectivité satellite

En effet, l'utilisateur @theonecid a fait remarqué sur X (anciennement Twitter) qu'un nouveau sous-menu est désormais disponible dans les paramètres de One UI. Installé dans Paramètres > Connexions > Réseaux satellite, celui-ci affiche toutes les applications installées sur le smartphone compatibles avec la connectivité satellite. D'après la capture d'écran partagée par le tipster, on retrouve notamment WhatsApp, Météo, Messages, Messenger ou encore Maps.

Cette liste n'est donc probablement pas exhaustive Par ailleurs, on y trouve également les Google Play Services, ou encore Samsung Find et Samsung account. Autrement dit, tous les services que l'on peut avoir besoin d'utiliser en urgence, même lorsque l'on n'a pas de réseau. Nous avons tenté de retrouver ce menu sur nos propres smartphones, mais ce dernier n'est pas encore apparu. Il est probable qu'il faille attendre encore quelques jours pour que celui-ci arrive dans nos contrées.


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