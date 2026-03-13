Google Pixel : la dernière mise à jour supprime cette fonctionnalité pourtant très pratique, c’est bien dommage

Alors que Google est pourtant généralement très prompt à ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses smartphones au fil des mises à jour, il arrive que ce soit l'inverse qui arrive. Malheureusement, c'est ce qu'il vient de se produire avec la mise à jour de mars.

Au début du mois de mars, Google a déployé sa désormais traditionnelle mise à jour Feature Drop sur ses smartphones Pixel. Comme son nom l'indique, cette apporte tout un lots de nouvelles fonctionnalités sur les smartphones de la firme. Jusqu'ici, rien d'anormal donc. Si ce n'est peut-être que cette mise à jour a également fait l'exact inverse de ce qu'elle est censée faire : elle a fait disparaître une fonctionnalité.

Si vous aimez fouiller dans les moindres recoins de votre smartphone, vous vous êtes probablement déjà rendu sur l'écran Applis récentes du Pixel, qui affiche vos dernières actions sur vos applications favorites. Cet écran embarque son propre lot de fonctionnalités bien pratiques, notamment la possibilité de sauvegarder directement une image ou de lancer une recherche avec Google Lens. Du moins, c'était le cas avant la mise à jour de mars.

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Google retire ces fonctionnalités de ses Pixel, mais pourquoi ?

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs en effet remarqué que ces deux options ont disparu de leur Pixel depuis la dernière mise à jour. Alors que la pop-up affichait autrefois les options Lens, Copier, Partager et Enregistrer lorsque l'on cliquait sur une image, celle-ci n'affiche aujourd'hui plus que Copier, accompagné d'une liste d'applications en bas de l'écran avec lesquelles il est possible de partager l'image.

Autrement dit, il est désormais nécessaire de sélectionner l'image, puis de cherche l'application Google Photos par exemple pour la sauvegarder sur son téléphone, ce qui est bien moins pratique qu'auparavant. Google n'explique pas cette décision, mais on peut imaginer qu'elle servira à mettre en avant la fonction Circle to search, qui permet de lancer une recherche Lens directement en traçant un cercle autour d'un élément. Le changement étant également en ligne la bêta d'Android 17, il est clair que la firme ne compte pas revenir en arrière.


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