Ce robot aspirateur Dyson utilise l’IA et un laser pour détecter les saletés au sol

Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus intelligents. Les nouveaux modèles utilisent désormais des technologies avancées pour améliorer le nettoyage. Dyson mise cette fois sur l’intelligence artificielle et un laser pour repérer les saletés.

dyson ia laser

En attendant que les machines deviennent de véritables assistants domestiques, les fabricants continuent d’améliorer leur fonction principale. Plusieurs expérimentations ont déjà montré qu’un robot aspirateur pouvait accomplir d’autres tâches dans la maison, comme surveiller une pièce ou transporter de petits objets.

Pour l’instant, les constructeurs se concentrent surtout sur l’efficacité du nettoyage. Les nouveaux modèles intègrent des capteurs plus précis, des caméras et parfois de l’intelligence artificielle pour mieux analyser l’environnement. Le robot doit reconnaître les obstacles, éviter les pièges du quotidien et détecter les zones les plus sales afin d’adapter automatiquement son passage.

Le robot aspirateur Dyson Spot+Scrub AI utilise un laser pour repérer les taches sur le sol

Avec son nouveau Spot+Scrub AI, Dyson propose un robot aspirateur équipé d’un système de détection particulièrement avancé. L’appareil utilise un laser vert capable de repérer les taches et les saletés présentes sur le sol. Une fois détectées, ces zones sont analysées par l’intelligence artificielle intégrée. Le robot peut alors insister sur la zone concernée jusqu’à ce que la tache soit correctement nettoyée.

Cette approche diffère de celle de nombreux robots aspirateurs classiques. Ces derniers passent souvent une seule fois sur une zone avant de poursuivre leur trajet. Le modèle de Dyson, lui, peut revenir plusieurs fois au même endroit pour éliminer une saleté persistante. Ce comportement repose sur l’analyse des données collectées par les capteurs et le laser, qui permettent au robot d’identifier précisément les zones nécessitant un nettoyage supplémentaire.

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L’appareil utilise également l’intelligence artificielle pour reconnaître certains obstacles présents au sol. Des objets courants comme des chaussettes ou des câbles peuvent ainsi être identifiés et évités pendant le nettoyage. Ce type de technologie devient de plus en plus courant dans les robots aspirateurs haut de gamme. Elle permet de limiter les blocages et d’éviter que l’appareil n’aspire accidentellement certains objets. Avec ces nouveaux capteurs et son système laser, Dyson cherche à améliorer la précision du nettoyage tout en rendant ses assistants de nettoyage plus autonomes


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