Oppo va permettre de recharger votre smartphone en seulement 15 minutes dès 2021

Oppo travaille actuellement sur la SuperVOOC 3.0, une nouvelle itération de sa recharge ultra rapide. Grâce à cette nouvelle technologie, attendue dans le courant de l’année prochaine, le constructeur chinois va permettre de recharger intégralement la batterie d’un smartphone en seulement 15 minutes. C’est un record !

La Super VOOC 2.0 de 65W s’impose actuellement comme l’une des technologies de charge rapides les plus efficace. Grâce à la Super VOOC 2.0, il est possible de recharger à 100% le Find X2 Pro en 38 minutes. Sans surprise, Oppo compte aller encore plus loin dans les années à venir en améliorant sa technologie propriétaire.

Oppo va lancer la SuperVOOC 3.0 80W en 2021

D’après les informations relayées par un leaker sur Sina Weibo, et entérinées par MySmartPrice, Oppo travaille actuellement sur la SuperVOOC 3.0. Cette nouvelle itération se distinguerait par une puissance de charge de 80 W, soit 15W de plus que la Super VOOC 2.0. Grâce à cette technologie, Oppo serait capable de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en seulement 15 minutes. Le gain de temps n’est donc pas négligeable par rapport à la Super VOOC 2.0 et aux charges rapides du marché.

La SuperVOOC 3.0 serait proposée sur les smartphones de la marque dans le courant de l’année 2021. Pour l’heure, la recharge rapide d’Oppo n’est donc pas encore tout à fait au point, tempère la source. Pour éviter de dégrader la batterie prématurément, la firme développe une « solution de dissipation thermique » qui vise à éviter la surchauffe.

Evidemment, Oppo n’est pas le seul constructeur à développer une recharge rapide qui dépasse les 65W. Il y a quelques mois, Nubia a notamment teasé une recharge rapide de 80W capable de recharger complètement une batterie de smartphone en 25 minutes.

De son côté, Xiaomi travaille même sur une recharge rapide de 100W, la Super Charge Turbo. Cette technologie, encore en développement, recharge une batterie de 4000 mAh en 17 minutes. Que pensez-vous de la course à la recharge rapide la plus efficace ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : MySmartPrice