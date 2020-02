Nubia tease une recharge rapide de 80W !

Nubia vient de teaser l’existence d’une recharge rapide de 80W sur les réseaux sociaux chinois. Cette nouvelle technologie ferait son entrée sur le Red Magic 5G, le prochain smartphone gaming de la marque.

Ce 31 janvier 2020, Ni Fei, le PDG et co-fondateur de Nubia, a publié sur Sina Weibo, le réseau social chinois, la photo d’un mystérieux smartphone, rapportent nos confrères de MyDrivers. Au vu des inscriptions en chinois visibles sur l’écran, le terminal profite d’une recharge rapide allant jusqu’à 80 watts. Ni Fei souligne qu’il s’agit d’une « solution de recharge rapide refroidie par l’air ». Un système d’aération permet donc de ventiler le smartphone pour éviter la surchauffe.

Selon MyDrivers, le smartphone teasé n’est autre que le Red Magic 5G, un smartphone gaming compatible avec le réseau du futur. Parmi les autres éléments de la fiche technique dévoilés par ce teaser, on trouve le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm et un écran au taux de rafraichissement de 144 Hz. Nubia a d’ailleurs dévoilé une affiche teaser sur Weibo à ce sujet (à voir en fin d’article).

Nubia devance Oppo et sa recharge SuperVOOC 65W

Avec cette nouvelle technologie, Nubia s’apprête à devancer Oppo. Le groupe chinois propose actuellement la recharge rapide la plus efficace du marché, la SuperVOOC 65W. Il suffit en effet de 25 minutes pour recharger complètement une batterie de smartphone. Pour rappel, le Oppo Reno Ace est le premier téléphone du marché à en être équipé.

Néanmoins, Nubia n’est pas le premier fabricant à repousser les limites de la recharge rapide. Il y a quelques mois, Xiaomi a en effet levé le voile sur une technologie de recharge qui grimpe à 100W, la SuperCharge Turbo. Il ne faut que 17 minutes pour recharger à 100% une batterie de 4000 mAh.

Malgré plusieurs teasers, la technologie de Xiaomi n’a pas encore été intégrée à un smartphone vendu sur le marché. Les Xiaomi Mi 10 doivent d’ailleurs se contenter d’une recharge de 66W. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

