OnePlus Pods : Android 11 confirme l’arrivée des écouteurs sans fil façon AirPods

OnePlus s’apprête à lancer des écouteurs sans fil similaires aux AirPods d’Apple. D’après le code source d’Android 11, la marque chinoise ferait l’impasse sur l’appellation « Buds » et opterait plutôt pour « Pods ». Les écouteurs Bluetooth du constructeur seraient d’ailleurs dévoilés dans le courant du mois de juillet lors de conférence dédiée au OnePlus Z.

OnePlus va étoffer son catalogue d’écouteurs. En plus des Bullets Wireless Z réservés aux sportifs et des Bullets Wireless 2 lancés en 2019, la jeune marque chinoise a mis au point des écouteurs vraiment sans fil dont le design rappelle les écouteurs d’Apple, les fameux et très populaires AirPods. Il y a quelques mois, Max.J, célèbre leaker du monde du smartphone, avait déjà teasé l’arrivée de nouveaux écouteurs sans fil chez OnePlus.

Présentation le 10 juillet 2020 avec le OnePlus Z ?

En fouillant dans le code de la surcouche OxygenOS intégrée à la beta d’Android 11 sur les OnePlus 8, nos confrères de XDA Developers ont découvert le véritable nom de l’accessoire. Une ligne « oneplus_tws_pods_funtion » est en effet lisible dans le firmware. Ici, l’acronyme TWS signifie « true wireless stéréo ». Le doute n’est donc plus permis sur la nature des OnePlus Pods.

Ce n’est pas tout. Les chercheurs de XDA ont aussi repéré l’existence d’une application Android compagnon dédiée aux OnePlus Pods. Grâce à cette application, les utilisateurs pourront configurer les écouteurs Bluetooth et consulter le niveau de batterie par exemple.D’après XDA, les écouteurs s’annoncent très similaires aux Oppo Enco W31 ou Enco Free, des écouteurs très inspirés des AirPods. Ce n’est pas la première fois que les produits OnePlus partagent d’importantes similitudes avec ceux d’Oppo. Les deux constructeurs font d’ailleurs partie du même groupe, BBK Electronics.

On s’attend à ce que OnePlus dévoile les OnePlus Pods lors de la présentation du OnePlus Z, un nouveau milieu de gamme. La conférence serait prévue le 10 juillet 2020 en Inde. Qu’attendez-vous des premiers écouteurs vraiment sans fil de OnePlus ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : XDA Developers