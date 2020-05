Oppo met en garde : la recharge sans fil 40W dégrade la batterie des smartphones

Oppo met les utilisateurs en garde : la recharge sans fil rapide de 40 watts dégrade rapidement la batterie des smartphones. Sans surprise, cette technologie abîme l’accumulateur d’un téléphone plus rapidement qu’une recharge par induction classique de 15 watts. La recharge développée par Oppo diminue donc progressivement l’autonomie des terminaux.

En avril dernier, Oppo a levé le voile sur le Oppo Ace 2. Outre son écran OLED de 90 Hz et le quadruple capteur photo de 48 mégapixels, le smartphone se distingue surtout de la concurrence grâce sa recharge sans fil de 40W, la AirVOOC.

D’après les informations obtenues par Andrei Frumusanu, journaliste chez nos confrères d’AnandTech, cette technologie de recharge par induction abîme la batterie des téléphones. « Oppo nous a carrément confirmé que la recharge 40W dégrade la batterie à 70% de leur capacité pendant que la charge 15W ne descend qu’à 90% » affirme le journaliste sur Twitter.

L’utilisation régulière de la recharge sans fil 40W dégrade donc rapidement la capacité maximale de charge d’une batterie. Concrètement, l’autonomie réelle du smartphone baissera plus rapidement que dans le cas d’une recharge rapide classique, cantonnée à 15W. Dans le détail, la recharge par induction rapide augmente la chaleur interne du terminal posé sur le socle. Cette accumulation de chaleur dégrade les cellules de la batterie.

Néanmoins, on rappellera que n’importe quelle technologie de recharge contribue à dégrader la batterie de nos smartphones. Cependant, on sait qu’une charge par induction, même la recharge 15W, plutôt que filaire accélère le processus de dégradation des accumulateurs.

Ce constat n’est pas réservé à la recharge 40W développée par Oppo. Tous les appareils dotés d’une technologie de charge sans fil rapide, comme le Huawei P40 Pro+, le Xiaomi Mi 10, le OnePlus 8 Pro ou l’Oppo Find X2 Pro, sont concernés par ce problème. On imagine cependant que la charge sans fil 30W de OnePlus, Xiaomi ou d’Oppo dégrade plus lentement les batteries que l’AirVOOC 40W. On attend votre avis sur le sujet dans les commentaires.

Oppo outright confirmed to us that their 40W degrades to 70% capacity in the same cycles 15W would to 90%. It's all a crock of shit marketing race seeking to have the bigger numbers.

— Andrei F. (@andreif7) May 8, 2020