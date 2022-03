Précommande iPhone SE 5G : où acheter le smartphone Apple au meilleur prix ?

Le nouvel iPhone SE 5G est disponible à la précommande. Pour les personnes qui voudraient le recevoir le jour de sa sortie prévue le 18 mars 2022, il est possible de le réserver dès à présent chez l'ensemble des revendeurs en ligne mais aussi auprès de la boutique officielle Apple.

💰Où acheter l'iPhone SE 2022 d'Apple au prix le plus bas ?

Pour l'heure, l'iPhone SE 5G est au prix de départ de 529 € dans sa version 64 Go. Pour se procurer le modèle 128 Go, il faut débourser 579 €. Ceux qui veulent la version embarquant 256 Go, le prix grimpe à 699 €. Voici un petit récapitulatif des prix de l'iPhone SE 5G :

iPhone SE 64 Go : 529 euros

iPhone SE 128 Go : 579 euros

iPhone SE 256 Go : 699 euros

🧐Quelles nouveautés pour l'iPhone SE ?

Pas de grandes nouveautés sur ce nouvel iPhone SE 5G, si ce n'est comme son nom le laisse sous entendre, sa compatibilité avec le réseau mobile grande vitesse. Aussi, alors que l'iPhone SE 2020 était décliné dans deux variantes avec 64 Go et 128 Go, le modèle 2022 propose pour la première fois une version 256 Go. Quelques changement coté hardware aussi avec la présence de la puce Bionic A15 qui équipe également les derniers iPhone 13. Pour le reste, le design est quasi similaire à celui que l'on pouvait voir sur les iPhone SE.

Grosse bordure, format compact, tous les ingrédients de la génération précédente ont été repris par Apple. Ainsi, pas de grand intérêt de passer du modèle 2020 à celui de cette année. L'iPhone SE 5G se positionne comme le téléphone abordable de la firme à la Pomme. Il conviendra notamment aux fans de smartphones compacts, qui se font d'autant plus de plus en plus rares ces dernières années. intégrant l'écosystème fluide et intuitif d'Apple, qui a fait ses preuves il y a pas mal d'années déjà.

