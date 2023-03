Oppo Find X6 Pro : pas de chance, le flagship ne sortira peut-être pas en France cette année

C’est un véritable coup de massue pour les fans d’Oppo qui attendaient avec impatience un nouveau flagship en 2023, puisqu’un leaker annonce que le Find X6 Pro, le prochain smartphone de la société, ne sortira pas chez nous.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler des prochains appareils haut de gamme d’Oppo, les Find X6 et X6 Pro. Alors que Samsung, OnePlus, Honor ou encore Xiaomi ont déjà lancé leurs smartphones en ce début d’année, tous les yeux étaient tournés vers Oppo, qui devrait vraisemblablement annoncer la nouvelle génération le 21 mars prochain, si l’on en croit les dernières rumeurs.

Cependant, juste avant la présentation, le leaker Ice Universe vient d’annoncer une mauvaise nouvelle sur son compte Twitter : le Find X6 Pro ne serait finalement pas lancé en dehors de la Chine. Pourtant, jamais Oppo n’avait jusqu’à présent décidé de ne pas commercialiser son smartphone le plus haut de gamme en France, en dehors des appareils pliables.

Pas de Find X6 Pro en Europe, vraiment ?

La fiche technique du Oppo Find X6 Pro commençait à nous faire rêver. Le smartphone sera sans surprise propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, mais Oppo va surtout améliorer tous les autres aspects de l’appareil. Comme le OnePlus 11, on s’attendait par exemple à une recharge rapide 100 W.

Au niveau de l’écran, on sait que le smartphone utilisera une dalle AMOLED E6 QHD+ (3168 x 1440 pixels) LTPO 4.0 120 Hz avec une taille comprise entre 6,8 et 6,9 pouces. Cette dernière aura surtout la particularité d’être la plus lumineuse jamais proposée sur un smartphone, puisqu’elle atteindra environ 2400 nits en pic. En comparaison, l’iPhone 14 Pro plafonne officiellement à 2000 nits (mais peut monter un peu plus haut dans certaines situations HDR), le Xiaomi 13 Pro promet 1900 nits et le Galaxy S23 Ultra « seulement » 1750 nits.

C’est surtout en photo que nous attendions le Find X6 Pro au tournant, puisque Oppo prépare une importante montée en gamme avec son partenaire Hasselbald. On retrouvera 3 énormes caméras au dos, dont notamment le capteur IMX989 de 50 MP de 1 pouce, un capteur ultra grand-angle IMX890 de 50 MP (1/1,56 pouce) ainsi qu’un périscope IMX890 de 50 MP offrant un zoom optique 3X. Avec une telle fiche technique et un Xiaomi 13 Ultra probablement positionné à 1499 euros chez nous, on imagine qu'Oppo aura du mal à vendre son Find X6 Pro à un tarif similaire s'il venait à arriver chez nous.

Contacté par nos soins, Oppo annonce qu'aucun lancement n'est prévu pour l'instant en France, mais ne réfute pas pour autant l'information. Le géant technologique souhaiterait pour l'instant se concentrer sur son smartphone à clapet, le Find N2 Flip. On en saura donc probablement plus après le lancement du Find X6 Pro en Chine à la fin du mois. Il reste également à voir ce qu'il adviendra du Find X6 classique.