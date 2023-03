Oppo et OnePlus pourraient bientôt quitter la France

C’est un véritable coup de tonnerre pour le marché des smartphones et autres accessoires connectés : les deux géants chinois Oppo et OnePlus, tous deux membres de BBK Electronics, pourraient bientôt quitter la France.

Un nouveau rapport de confrères coréens 36kr prétend que Oppo s’apprêterait à quitter l’Europe, ce qui serait un véritable bouleversement pour le marché. Pire encore, Max Jambor, un célèbre informateur, vient de corroborer la nouvelle, en ajoutant même que OnePlus quittera lui aussi l’Europe d’ici les prochains mois.

D’après 36kr, Oppo devrait partir des marchés allemands et anglais jusqu’à nouvel ordre, mais selon Max Jambor, la France et les Pays-Bas font également partie des premiers pays concernés. Nous ne savons pour l’instant pas ce qu’il adviendra de OnePlus et Oppo dans d’autres pays européens, tels que la Belgique, l’Espagne ou encore l’Italie.

Pourquoi quelles raisons Oppo s’apprête-t-il à quitter l’Europe ?

Le retrait d’Oppo des marchés allemands et anglais n’est pas vraiment une surprise. Il y a quelques mois, Oppo et OnePlus avaient été contraints d’arrêter la vente de smartphones dans ces pays après avoir perdu un procès contre Nokia.

En effet, les géants chinois avaient été trainés en justice après un conflit de brevets avec Nokia concernant la technologie 5G. Faute d’accord, les deux sociétés ont eu interdiction de vendre des smartphones dans ces pays. En France, Oppo et OnePlus n’avaient pas subi le même sort, ce qui a permis à ce dernier de sortir chez nous son OnePlus 11.

Cependant, nous avions vu récemment qu’Oppo avait fait le choix de ne pas lancer son nouveau Find X6 Pro haut de gamme en France. Alors que tout le monde pensait que ce choix avait été pris à cause d’un placement tarifaire qui aurait pu être trop élevé, Oppo pourrait très bien avoir anticipé son retrait du marché européen.

Il reste maintenant à voir si cette nouvelle va se confirmer. On ne sait pour l’instant pas quand Oppo et OnePlus pourraient quitter la France ni ce qu’il adviendra du suivi des smartphones déjà commercialisés. Ce qui est sûr, c’est que d’autres fabricants tels que Xiaomi pourraient bien en profiter pour voler les parts de marché de ses rivaux, comme il l’avait fait avec Huawei il y a quelques années maintenant. On ne sait pas non plus si Vivo et Realme, qui font eux aussi partie du groupe BBK Electronics, vont ou non subir le même sort.