Oppo annonce l’arrivée d’Android 14 sur ses smartphones, voici la liste des modèles compatibles

Oppo va mettre à jour une douzaine de smartphones sous Android 14. La liste complète couvre l’ensemble des segments de marché. Elle ne comprend donc pas que des modèles haut de gamme, mais aussi des terminaux plus abordables. Tous les smartphones éligibles sont sortis entre 2021 et 2022. Le Find N2 Flip n’est pas présent dans la liste. Mais il fait partie du programme de beta test d’Android 14.

Oppo connait une période trouble actuellement, notamment en Europe. La marque chinoise est en effet la cible d’un procès intenté par Nokia pour violation d’un brevet fondamental dont la licence d’exploitation est arrivée à expiration en 2021. Depuis, les deux entreprises négocient le prix du renouvellement, sans trouver d’accord. Les pays concernés sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France et l’Allemagne. Dans ces pays, Oppo a l’obligation d’arrêter de vendre des smartphones.

Parmi toutes les questions qui se posent depuis que le conflit a été rendu public, l’une d’elles concerne la maintenance des produits déjà vendus ou encore sur les étals des magasins. La marque continuera-t-elle de pousser des mises à jour sur ses téléphones, même si elle n’est plus commercialement présente dans les pays concernés par l’interdiction ? La réponse est oui. Interrogée par PhonAndroid, la filiale française a assuré que le support technique sera maintenu.

Voici la liste des smartphones Oppo qui passeront à Android 14

Comme pour répondre à cette confirmation, Oppo Benelux a publié une liste de terminaux qui recevront la mise à jour Android 14. Et plus précisément la version de ColorOS basée sur Android 14. Cette liste compte 11 terminaux. Elle couvre tous les segments de marché et pas uniquement des téléphones haut de gamme. En voici la liste complète :

Vous remarquerez dans cette liste quelques absents notables. D’abord le Find N2 Flip, dernier smartphone haut de gamme d’Oppo à être lancé en France. Mais il sera concerné par la migration vers Android 14. En effet, dans un précédent communiqué de presse , Oppo France confirmait que la participation du téléphone à la beta. Dans ce même communiqué, la marque expliquait que le Find N2 Flip passerait définitivement sous Android 14 avec la version finale de ColorOS sous cette version du système d’exploitation.

Autre absent notable, le Find X5 Lite, un smartphone s’appuyant sur un Dimensity 900 et 8 Go de RAM. Ce téléphone est sorti en 2022 et aurait dû bénéficier d’une mise à jour majeure minimum d’Android. Il y a une explication possible à ces deux absences : le catalogue d’Oppo Benelux est différent de celui d’Oppo France. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le Reno8 T est présent dans la liste alors qu’il n’est jamais arrivé en France. Nous mettrons à jour cette liste dès que possible avec des informations issues de l'équipe française de la marque.