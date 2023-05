Oppo retire tous ses produits de son site en Allemagne, bientôt la France ?

Le fabricant chinois de smartphones Oppo semble continuer à couper ses liens avec le marché allemand, avec le retrait de toutes les informations sur les produits de son site web local.

Il y a quelques mois déjà, nous assistions à un véritable coup de tonnerre sur le marché des smartphones avec la suspension des activités commerciales d’Oppo en Allemagne en raison d'une injonction d'un tribunal. L'entreprise est actuellement impliquée dans un conflit de brevets avec Nokia, le fabricant de téléphones finlandais affirmant qu'Oppo a utilisé sa technologie brevetée pour traiter les signaux 4G et 5G sans payer de licence.

Alors qu’Oppo s’était pour l’instant contentée de retirer ses produits de la vente, il semble que le géant chinois se prépare à véritablement quitter le pays, puisque l’entreprise vient de retirer les informations sur ses produits sur son site internet.

Oppo va-t-il quitter la France bientôt après l’Allemagne ?

Le site internet d’Oppo n’affiche plus aucun de ses produits, mais simplement un bandeau pour l’UEFA Champions League, avec lequel l’entreprise est partenaire. En bas de la page, on retrouve également du texte précisant que les consommateurs peuvent continuer à utiliser les produits d’Oppo et recevoir des mises à jour, mais que les appareils tels que les Reno 8 et le Find N2 Flip ne sont plus disponibles.

Que l’on aime ou que l’on n’aime pas le fabricant, le retrait d'Oppo du marché constituerait une perte importante pour l'industrie des smartphones, car l'entreprise est tout simplement un acteur majeur du marché mondial des smartphones et sa présence en Allemagne aurait renforcé la concurrence et l'innovation. Surtout qu’Oppo ne part pas seul, puisque OnePlus, Realme et sûrement Vivo seront tous entraînés dans sa chute.

Les consommateurs vont se retrouver avec moins de choix, et se tourneront probablement vers Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Google. Il reste maintenant à attendre l’issue du procès d’Oppo en France pour savoir si le fabricant va ou non subir le même sort chez nous. Pour l’instant, tout porte à croire que nous assisterons bien au retrait du fabricant en France, exactement comme en Allemagne. Pour ne rien arranger, l’entreprise a même acté l’arrêt de la production de ses puces maison, un signe que tout ne va pas très bien pour elle en ce moment.