Android 14 : voici la liste des smartphones éligibles à la bêta

Google a annoncé une nouvelle version bêta d'Android 14 lors de la conférence I/O 2023, mais a surtout rendu la nouvelle mise à jour disponible pour tous les fabricants de téléphones Android dans le monde. Plusieurs smartphones sont déjà éligibles.

A la sortie des premières versions d’Android 14, seuls certains smartphones Pixel de Google étaient éligibles. Parmi eux, on retrouve notamment les Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, et Pixel 7 Pro. Cependant, comme l’a annoncé l’entreprise lors de sa conférence Google I/O 2023, la nouvelle bêta est désormais déployée plus largement chez d’autres fabricants de smartphones.

Cette décision permettra à un plus grand nombre de smartphones Android d'accéder au nouveau logiciel bêta qui apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Parmi les fabricants concernés, on retrouve iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Techno, Vivo ou encore Xiaomi.

Quels smartphones sont éligibles à la bêta d’Android 14 ?

Chaque fabricant a partagé une liste assez succincte de smartphones éligibles à la bêta. Le nombre de modèles compatibles est très réduit, mais les appareils qui recevront la version stable à la fin de l’année ou en 2023 sont évidemment beaucoup plus nombreux.

Voici un récapitulatif de tous les smartphones et tablettes éligibles à la bêta :

Google

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

IQOO

IQOO 11

Lenovo

Lenovo Tab Extreme

Nothing

Nothing Phone (1)

OnePlus

OnePlus 11

Oppo

Oppo N2 Flip

Realme

Realme GT 2 Pro

Tecno

Tecno Camon 20 Series

Vivo

Vivo X90 Pro

Xiaomi

Xiaomi 12T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

La procédure pour installer la mise à jour sera légèrement différente chez chaque fabricant. Sur son site officiel, Google vous redirigera vers les sites de chaque fabricant afin de trouver la marche à suivre précise pour votre appareil.

Avant de vous précipiter pour installer Android 14, on vous rappelle que la nouvelle version n’est pour l’instant disponible qu’en bêta, ce qui signifie qu’elle est encore loin d’être stable. Il faut donc s’attendre à être confronté à de nombreux bugs qui pourraient aller jusqu’à désactiver des fonctions clés de votre appareil, nous ne vous recommandons alors pas de l’installer sur votre appareil principal.

Source : Google