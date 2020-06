OnePlus Z 5G : ce benchmark confirme un SoC excellent et 12 Go de RAM

Un benchmark Geekbench du OnePlus Z 5G dévoile quelques infos sur sa fiche technique, notamment la présence d’un Snapdragon 765G avec ce que cela implique, et une quantité de RAM assez conséquente de 12 Go.

Le OnePlus Z est censé incarner le retour des smartphones OnePlus remplis de fonctionnalités et moins chers. La marque tire en effet ses prix vers le haut de génération en génération à tel point que le OnePlus 8, dernier-né du constructeur, est vendu à partir de 699 € pour le modèle le moins cher – et jusqu’à 999 € pour la version Pro la plus généreuse (avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne).

On attendait l’arrivée du OnePlus Z plus tôt dans l’année. Pour aligner une proposition 5G moins chère en face de smartphones dotés d’une puce Mediatek Dimensity 1000 chez des constructeurs concurrents. Vous vous en doutez, la crise du coronavirus est passée par là. Mais on commence à voir des traces de ce smartphones dans la nature. Notamment dans un benchmark Geekbench.

Le OnePlus Z est bien parti pour être un flagship killer 5G

Bien sûr, à aucun moment il n’est fait mention du nom de l’appareil, mais selon PhoneArena c’est le numéro de modèle AC2003 qui vend la mèche. On passera sur le score, qui, sur des prototypes, à ce stade, est rarement représentatif du produit final. Trois infos utiles apparaissent. D’abord il est sous Android 10. On ne sait pas si il est prévu que le smartphone sorte ou non au final sous Android 11. Mais il y a mieux.

A en croire les informations des lignes Topology et Identifier, la description de la puce de ce smartphone correspond exactement à celle du Snapdragon 765G. Une puce 5G qui est une sous-version moins chère du Snapdrabon 865 plus haut de gamme. Les deux puces sont semblables sur plusieurs points : la compatibilité avec le stockage UFS 3.0, la prise en charge de capteurs de 200 Mpx, la prise en charge de la 5G – à des débits néanmoins deux fois moindres sur le 735G.

Ou encore la gravure en 7 nm. Le 765G propose néanmoins un arrangement de coeurs CPU et GPU moins puissants, une IA/DSP de 5.5 TOPS contre 15 TOPS pour le 865. Ou encore de la RAM LPDDR4x en lieu et place de la prise en charge de la RAM LPDDR5 sur le Snapdragon 865. Même si, soyons clairs, ce n’est pas la même chose, il y a fort à parier que la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas de vraie différence.

D’ailleurs ce SoC devrait se retrouver dans des flagship concurrents comme le Pixel 5 ou le LG Velvet. Outre ces caractéristiques, de précédentes rumeurs évoquaient une batterie 4000 mAh, au moins 128 Go de stockage interne et un triple capteur photo principal doté d’un capteur 48 Mpx. Le OnePlus Z 5G serait dévoilé dans le courant de l’été.