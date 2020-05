OnePlus confirme qu’il produira à nouveau des smartphones moins chers. C’est tout cas ce que vient d’annoncer le PDG de la marque Pete Lau lors d’une interview pour le site Fast Company. La récente montée des prix des derniers appareils OnePlus s’inscrivait dans une stratégie de proposer un écosystème complet selon le patron.

Si vous êtes un inconditionnel de OnePlus, vous avez peut-être ragé face à la récente hausse des prix des smartphones de la marque. Et pour cause, ces deux dernières années, OnePlus a effectué une montée en gamme exponentielle. Le OnePlus 8 Pro 5G, le dernier flagship du constructeur, se négocie à partir de 899 €. Le OnePlus 7 Pro est lui disponible à partir de 709 € tandis que le OnePlus 8 s’affiche lui à 699 €.

Bien évidemment, ses smartphones sont d’excellentes factures et restent bien moins chers que les ténors du genre comme le Samsung Galaxy S20 Ultra à 1359 € et l’iPhone 11 Pro Max à 1259 €. Néanmoins, nous sommes bien loin des prix attractifs qui ont fait la réputation de la marque à ses débuts avec les OnePlus et OnePlus 2.

Un retour aux sources pour OnePlus ?

Parmi nos lecteurs et sur d’autres forums spécialisés, nombreux ont affirmé que l’entreprise avait oublié l’esprit même de OnePlus : proposer des smartphones Android de qualité à un prix accessible. Il semble que ce ne soit pas le cas, comme en atteste une récente interview du PDG Pete Lau pour le site Fast Company.

« Autrefois connu pour vendre des beaux smartphones à des prix défiant toute concurrence, OnePlus veut revenir à la fabrication de smartphones plus abordables tout en s’étendant à de nouvelles catégories de produits », affirme le patron de OnePlus. Pete Lau n’a pas mentionné de modèles spécifiques mais il est fort probable que le OnePlus Z soit le nouveau smartphone accessible du constructeur.

Pour rappel, ce milieu de gamme pourrait être équipé d’un écran 90 Hz de 6,4 pouces, d’un triple capteur photo ainsi que d’un Soc Mediatek Dimensity 1000. Sa sortie pourrait être fixée en juillet 2020 et son prix pourrait avoisiner les 400 €. « OnePlus n’est pas prêt à révéler ces produits pour l’instant, mais un aperçu de notre stratégie arrivera bientôt avec une annonce en Inde. Plus tard cette année, la compagnie espère apporter de nouveaux appareils accessibles aux autres marchés, les États-Unis et l’Europe y compris », conclut Pete Lau.

