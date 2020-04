OnePlus Z : le successeur du OnePlus X sortirait en juillet 2020

Le OnePlus Z, le successeur du OnePlus X sorti en 2015, serait lancé dans le courant du mois de juillet 2020, révèle un informateur réputé. Malgré la crise du coronavirus, OnePlus aurait bien l’intention de revenir en force sur le marché du milieu de gamme cette année. Dans la foulée, la fuite confirme le design du smartphone.

Ce mardi 28 avril 2020, Max.J, un leaker allemand renommé, a publié sur son compte Twitter un rendu montrant un smartphone recouvert d’un écran troué. L’image indique « juillet 2020 ». Un Z est de plus visible au centre de la composition. Tout porte à croire que le leaker évoque le OnePlus Z, un téléphone milieu de gamme autrefois connu sous le nom de OnePlus 8 Lite.

OnePlus lancerait son nouveau milieu de gamme dans 3 mois

En dépit de la crise sanitaire, OnePlus n’aurait donc pas abandonné son smartphone milieu de gamme. Véritable héritier du OnePlus X lancé en 2015, le téléphone devrait venir compléter le catalogue composé du OnePlus 8 standard et du OnePlus 8 Pro. Le rendu publié par Max.J montre que le smartphone aurait bien droit à un écran troué similaire à celui de ses grands frères. Par contre, le poinçon est cette fois placé au centre de la dalle AMOLED. Cette fuite cadre avec les rendus conçus par OnLeaks.

Selon les informations partagées par le leaker en décembre dernier, le OnePlus Z aurait un écran 90 Hz de 6,4 pouces. Du reste, il serait équipé d’un triple capteur photo (capteur ToF compris) au dos et d’un lecteur d'empreintes digitales caché sous l’écran. Par contre, le smartphone devrait faire l’impasse sur la recharge sans fil par induction, comme le OnePlus 8 standard. Milieu de gamme oblige, il devrait être alimenté par un SoC conçu par Mediatek, le Dimensity 1000. Il serait vendu autour des 400 euros. On vous en dit plus dès que possible.