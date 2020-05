OnePlus Z : la firme mise sur le Snapdragon 765 à la place du MediaTek Dimensity 1000

Le OnePlus Z, le smartphone milieu de gamme aussi connu sous le nom de OnePlus 8 Lite, serait alimenté par le SoC Snapdragon 765, révèle un informateur. Fidèle à Qualcomm, OnePlus aurait donc finalement décidé de faire l’impasse sur le Dimensity 1000 de MediaTek.

Ce vendredi 1er mai 2020, Max.J, un leaker réputé, a une nouvelle fois évoqué le OnePlus Z, le prochain smartphone milieu de la marque. L’homme a dévoilé un schéma montrant un téléphone orné d’un écran troué. Au milieu de l’image, on aperçoit un encart baptisé « 765 ». Sur la gauche, Max.J mentionne aussi la 5G.

Le OnePlus Z est aussi compatible 5G

Selon les informations de Max.J, le OnePlus Z serait donc équipé d’un SoC Snapdragon 765 de Qualcomm. Aux dernières nouvelles, le smartphone était pourtant censé s’appuyer sur le SoC Dimensity 1000 de MediaTek accompagné de 8 Go de RAM.

Ishan Agarwal, le leaker indien qui avait évoqué la présence du chipset de Mediatek il y a plusieurs mois, affirme que les plans de OnePlus ont changé en cours de route. Finalement, OnePlus a donc décidé de rester fidèle à Qualcomm. Depuis toujours, les smartphones de la marque misent en effet sur les chipsets du fondeur américain.

Grâce à ce Snapdragon 765, un SoC réservé aux appareils milieu de gamme, le OnePlus Z serait lui aussi compatible avec le réseau 5G. Le chipset est en effet accompagné d’un modem intégré X52 5G. Les constructeurs sont même contraints d’inclure ce modem avec le SoC. Comme les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, le OnePlus Z profitera donc de la 5G.

Pour rappel, OnePlus devrait présenter le OnePlus Z dans le courant du mois de juillet 2020. Aux dernières nouvelles, il serait équipé d’un triple capteur photo (capteur ToF compris) au dos et d’un lecteur d'empreintes digitales caché sous l’écran. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le OnePlus Z dans les commentaires ci-dessous.