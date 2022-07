Mise à jour Android : voici les constructeurs qui offrent le meilleur suivi logiciel en 2022

Lors de l'achat d'un smartphone Android, un élément est particulièrement important à prendre en compte : la politique de suivi logiciel du constructeur. Plus long sera le suivi, plus vous aurez la certitude que votre appareil restera à jour et sera protégé des éventuelles cyber menaces. Dans cet article, nous allons voir ensemble quels sont les bons et mauvais élèves en la matière.

Si l'autonomie, les capteurs photo, le design ou encore les performances générales sont des critères déterminants dans l'achat d'un smartphone Android, un autre moins connu du grand public est également primordial : la politique de suivi logiciel adoptée par le constructeur.

En effet et avant de passer à la caisse, il est important de savoir durant combien de temps votre smartphone sera maintenu à jour, que ce soit pour les MAJ majeures (qui concerne le système d'exploitation) et les correctifs de sécurité (qui permettent de garantir une protection optimale contre le piratage et les éventuelles failles de sécurité).

Dans ce domaine, chaque constructeur adopte une politique propre avec un calendrier spécifique. Et sans surprise, certaines marques sont réputées pour leur sérieux, tandis que d'autres doivent encore faire des progrès. Via cet article, nous allons voir ensemble qui sont les bons et les moins bons élèves en 2022, en termes de durée du suivi et en réactivité de déploiement. Notez toutefois que la durée du suivi peut varier selon les modèles de chaque constructeur (les smartphones les plus récents et les plus onéreux sont souvent les mieux lotis).

Mise à jour Android : quels sont les meilleurs constructeurs en 2022 ?

Pour faciliter vos recherches, nous avons décidé de procéder par ordre alphabétique. Pour établir cette sélection, nous nous appuyons sur les données fournies par les constructeurs, ainsi que par le site spécialisé AOSMark. Cette plateforme “évalue les fabricants de smartphones Android en fonction du nombre de mises à jour de l'OS qu'ils ont apportées à leurs téléphones en moyenne par le passé”. Les notes vont de 0 à 5, sachant qu'une note élevée traduit un soutien de longue durée offert par le constructeur.

Asus

On commence donc avec le constructeur taïwanais Asus, qui se contente d'offrir le minimum syndical recommandé par Google. A savoir, deux mises à niveau majeures d'Android et deux ans de correctifs de sécurité Android. Côté réactivité, la marque met généralement entre deux et trois mois pour diffuser les mises à jour de l'OS. Ce fut le cas par exemple sur les récents Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip. Lancés à la fin mai 2021 sous Android 11, les deux appareils sont passés sous Android 12 en janvier 2022, soit près de trois mois après la diffusion de la version stable de l'OS par Google. Notez que dans le TOP 20 des constructeurs d'AOS Mark, Asus figure à la 19e place avec une note de 0,1.

Google

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Google fait partie des meilleurs élèves en matière de suivi logiciel. Encore heureux, la firme de Mountain View étant à l'origine d'Android. Jusqu'au lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la société américaine proposait trois ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Or et depuis le déploiement de ses derniers smartphones, la compagnie a revu à la hausse son suivi concernant la sécurité. En effet et à compter des Pixel 6 et 6 Pro, les prochains smartphones Google Pixel profiteront de cinq ans de correctifs de sécurité. Notez toutefois qu'en termes de réactivité, le constructeur est souvent coiffé au poteau par un certain Samsung, ce qui lui déplait fortement par ailleurs. Toutefois, cette situation n'est pas systématique et les Google Pixel restent les smartphones les plus rapidement pourvus. Sans surprise, Google figure en tête du classement de AOS Mark avec la note d'1,8 sur 5.

Nokia/HMD

Qu'en est-il de Nokia ? Sur ses smartphones les plus récents comme le Nokia XR20, la marque finlandaise propose 4 ans de mises à jour de sécurité et 3 ans de mises à niveau du système d'exploitation Android. Faisant partie du programme Android One, les smartphones Nokia bénéficient à minima de 2 ans de suivi logiciel de l'OS. Toutefois, l'entreprise est placée à la 14e place du classement AOS Mark. La raison ? De nombreux retards déplorés sur le déploiement des derniers patchs de sécurité Android. Dernièrement, la marque a mis en place une page internet dédiée pour obtenir plus d'informations sur le calendrier de déploiement des mises à jour pour chaque smartphone.

Honor

Comme vous le savez peut-être, l'ancienne filiale de Huawei a gagné son indépendance depuis novembre 2020. En mai 2021 et après des mois de négociations avec Google, Honor a obtenu l'autorisation d'avoir à nouveau le Play Store et toutes les applications Google sur ses appareils, marquant par la même occasion le retour d'Android. En mars 2022, la marque a d'ailleurs frappé fort avec le Honor Magic 4 Pro, un photophone haut de gamme d'excellente facture. Concernant le suivi logiciel, Honor promet 2 ans de mises à jour majeures et 2 ans de correctifs de sécurité. Le constructeur ne figure pas dans le TOP 20 des meilleurs constructeurs d'AOS Mark. Il faut dire que la marque se contente du minimum syndical.

Motorola

Motorola a beau être l'un des constructeurs les plus populaires aux États-Unis, il ne l'est pas pour la qualité de son suivi logiciel. En effet, pour ses appareils haut de gamme comme le récent Motorola Edge+ lancé en 2022, la marque propose seulement deux ans de mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité bimensuelles. Les choses empirent pour les modèles plus anciens, qui doivent se contenter de deux mises à jour majeures Android et de deux ans de correctifs de sécurité bimensuels. Et encore, cette politique concerne seulement les précédents haut de gamme.

OnePlus

Malgré son association avec Oppo et la fusion de sa surcouche OxygenOS avec ColorOS, OnePlus reste dans le classement des constructeurs offrant un excellent suivi logiciel. En 2021, la marque chinoise a modifié sa politique de mise à jour pour se mettre au niveau de la concurrence. Ainsi, tous les modèles haut de gamme sortis depuis 2018 bénéficient de trois ans de mises jour majeures Android et de quatre ans de mises à jour de sécurité. Attention toutefois, cette politique ne concerne pas les OnePlus Nord et Nord CE, qui profitent de seulement deux mises à jour majeures de l'OS et trois ans de correctifs de sécurité. La durée du suivi diminue davantage sur les entrées de gamme de la série Nord N avec une seule MAJ Android et 3 ans de patchs de sécurité. La firme figure à la 6e place du classement d'AOS Mark.

Samsung

La société sud-coréenne peut se targuer d'offrir le meilleur suivi logiciel. Et pour cause, la firme dépasse même Google dans ce domaine. En effet, Samsung a annoncé en février 2022 que le constructeur offrira désormais 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité sur ses smartphones les plus récents comme les Galaxy S22, le Galaxy S21 FE, ou encore les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Cette nouvelle politique fait de Samsung le roi du suivi logiciel Android actuellement. Pour les autres appareils, on reste sur quatre mises à jour majeures Android et quatre années de patchs de sécurité.

Xiaomi

En 2021, Xiaomi a décidé de modifier sa politique de suivi logiciel. Depuis cette date, l'entreprise chinoise s'engage à fournir quatre ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour majeures Android. Attention toutefois, la durée du suivi diffère selon les modèles (les plus récents bénéficiant du suivi le plus long). Par exemple, tous les appareils Redmi recevront une ou deux mises à jour majeures Android, tandis que les smartphones Redmi Note et Mi profiteront de deux à trois MAJ majeures. Enfin, tous les flagships à partir des Xiaomi 12 et 12 Pro recevront trois mises à jour majeures de l'OS et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Conclusion

Vous l'aurez compris, dans le domaine du suivi logiciel, Google, Xiaomi et Samsung restent les marques les plus sérieuses, que ce soit en termes de durée du suivi et en réactivité. Bien entendu, nous vous conseillons d'opter en priorité pour des appareils qui bénéficient d'un suivi sur le long terme (OS et sécurité confondus).