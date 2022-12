OnePlus 11 : une nouvelle fuite confirme le design unique du smartphone

Le OnePlus 11 a une nouvelle fois dévoilé son design à quelques mois de sa sortie. Rien de nouveau à l’horizon, si ce n’est que cette fuite confirme la précédente en dévoilant un design plutôt unique en son genre avec ce bloc photo massif à l’arrière du smartphone. On apprend notamment que ce dernier sera disponible en deux coloris.

Si vous aviez besoin de nouvelles images pour confirmer le design du OnePlus 11, les voici. Comme à l’accoutumée, on doit cette fuite au leaker Steve H. McFly d’OnLeaks, qui a cette fois collaboré avec GadgetGang pour dévoiler un rendu inédit du smartphone. De quoi s’assurer que le design présenté au mois de septembre sera bien celui de l’appareil, puisqu’on y retrouve tous les éléments de la précédente fuite.

Ainsi, OnePlus aurait bien opté pour un bloc photo rond, en opposition au carré du OnePlus 10 Pro, tout en déplaçant le logo Hasselblad au centre de celui-ci. De plus, celui-ci se lit bien à l’horizontale. Pour rappel, le logo se trouvait sur la gauche du bloc photo et à la verticale sur le précédent modèle. Du reste, le bloc est composé de trois captures et d’un flash LED, comme l’ont suggéré les fuites de la fiche technique.

OnePlus va bien révolutionner le design de son flagship en 2023

Le OnePlus 11, qui pourrait cette fois se passer de l’appellation Pro, devrait également être proposé en deux coloris : Émeraude Forêt et Noir Volcanique. Steve H. McFly précise toutefois que l’on peut s’attendre à des coloris exclusifs dans plusieurs régions du globe. Le bloc photo, de son côté, restera quoiqu’il arrive noir, comme à son habitude. Voilà tout ce qu’il y a à retirer de cette nouvelle fuite.

La fiche technique, de son côté, est connue depuis plusieurs mois également. Pour rappel, le smartphone devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Pour la batterie, nous devrions retrouver un accumulateur de 5000 mAh compatible à la recharge rapide filaire 100 W. Enfin, pour la photo, ce sera un trio avec le capteur principal de 50 MP, le capteur ultra grand-angle de 48 MP et le téléobjectif de 32 MP.

Source : GadgetGang