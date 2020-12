OnePlus Nord SE : la marque change de design, mais reste sur la même fiche technique

Le OnePlus Nord SE serait en fait une simple édition spéciale du Nord standard avec un nouveau design. La fiche technique serait rigoureusement identique.

La gamme OnePlus Nord devrait s'étoffer en 2021. Après le OnePlus Nord N10 5G dont vous pouvez lire notre test, et le OnePlus Nord N100 dont on attend la sortie prochaine avec un écran 90 Hz, la marque doit récidiver avec un OnePlus Nord SE en 2021. Une fuite reprise par Android Authority nous donne quelques unes des infos les plus fiables à ce jour sur ce smartphone.

On pensait initialement que cette version serait une déclinaison améliorée du premier OnePlus Nord, avec une batterie plus grosse, et une recharge rapide plus rapide. Mais à la faveur de cette fuite, reprise par nos confrères de Android Authority, tout semble indiquer que le OnePlus Nord SE n'aura pas grand chose à nous mettre sous la dent. Du moins du point de vue de sa fiche technique.

Le OnePlus Nord SE ressemble à une édition spéciale un peu fade du Nord classique

Il semble en effet que le OnePlus Nord SE proposera une fiche technique rigoureusement identique à celle du OnePlus Nord classique. On devrait ainsi y retrouver un Snapdragon 765G, un écran 6.4″ AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement 90 Hz. Ainsi qu'un quadruple capteur photo à l'arrière comme son prédécesseur.

Rien n'est confirmé ou infirmé côté batterie et recharge rapide. Mais cette nouvelle info jette un froid sur ce que l'on pensait jusqu'ici et décrit un smartphone qui sera une sorte de déclinaison spéciale (meilleur marché ?) du OnePlus Nord initial. Un peu comme Apple le fait avec son iPhone SE. En fait, la seule chose qui devrait le différencier du OnePlus Nord c'est son design.

Là, OnePlus opterait pour un choix original : le constructeur s'associerait à l'artiste Joshua Vides pour concevoir le design du smartphone. La marque avait déjà fait cela par le passé avec le OnePlus 5 JCC+ conçu en partenariat avec Jean-Charles de Castelbajac. Le changement design était alors moins radical qu'on aurait pu l'imaginer. Cela tenait surtout à quelques dessins sur la boîte et un coloris spécial avec des accentuations colorées acidulées sur les boutons.

Ainsi qu'un dos texturé avec du texte écrit par l'artiste, comme au marqueur. La sortie du OnePlus Nord SE est attendue pour le mois de mars 2021, en même temps que le OnePlus 9.

Source : Android Authority