Le OnePlus Nord SE sera lancé début 2021 et aura la même charge rapide que le OnePlus 8T

Le OnePlus Nord SE pourrait être lancé au premier trimestre 2021, annoncent certaines sources. Semblable aux autres smartphones de la gamme, il est tout de même équipé d'une charge 65W, qui permet à sa batterie de se recharger en moins de 40 minutes. Le téléphone devrait être dévoilé peu de temps après après le OnePlus 9, soit en mars prochain.

À peine 6 mois après la sortie de la gamme OnePlus Nord, dont la version 5G se trouve à moins de 350€, la firme serait déjà prête à présenter un nouveau modèle à petit prix. Selon certaines informations, le OnePlus Nord SE pourrait ainsi être dévoilé au premier trimestre 2021. Assez similaire au N10 5G et N100, il serait doté de quelques améliorations intéressantes.

Nommé “Ebba” en interne, le smartphone sera équipé d'une charge rapide de 65W, tout comme le OnePlus 8T. Autre ressemblance, le Nord SE fonctionnera avec une batterie de 4500 mAh, qui devrait recharger en moins de 40 minutes. Enfin, contrairement au reste de la gamme dotée d'un écran LCD, le smartphone proposera quant à lui un écran AMOLED.

Pas encore encore de date de sortie pour le OnePlus Nord SE

Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le Nord SE. Cependant, on peut s'attendre à ce que celui-ci soit lancé juste après le OnePlus 9, prévu pour mars 2021. En effet, les Nord 10 5G et N100 sont sortis 12 jours après le OnePlus 8T, ce qui pourrait confirmer cette hypothèse. Bien qu'il est difficile pour le moment d'avoir des certitudes quant à la date de lancement, les sources de la fuite affirment que celui-ci aura bien lieu au cours des premiers mois de 2021.

Le Nord SE ne sera apparemment pas disponible aux États-Unis à son lancement, la marque préférant lancer son prochain smartphone en Europe et en Inde. Cette stratégie irait donc à l'encontre de celle adoptée pour les Nord 10 5G et N100, qui avaient été lancés aux États-Unis et en Europe. Contrairement à ses flagships, la gamme Nord donc n'est pas présente dans le monde entier, ce qui peut laisser supposer que OnePlus ait adapté ses fonctionnalités aux marchés visés.

Source : androidcentral