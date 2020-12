OnePlus 8T Concept : un smartphone qui change de couleur en fonction des situations

OnePlus a présenté son nouveau smartphone concept : le OnePlus 8T Concept. Cette déclinaison du produit sorti cette année réside principalement dans son design, revu et corrigé. Il apporte toutefois une innovation intéressante : une coque qui change de couleur en fonction des situations.

En début d’année 2020, OnePlus avait présenté son smartphone Concept One, une déclinaison du OnePlus 7T Pro. Il disposait des mêmes caractéristiques, mais innovait par son design, notamment au niveau du capteur photo invisible. OnePlus remet le couvert avec cette fois ci un concept phone décliné du OnePlus 8T.

Le OnePlus 8T Concept adopte exactement les mêmes caractéristiques que son modèle. Il dispose donc d’un écran AMOLED e 6,55 pouces d’une définition de 2600 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, de 12 Go de RAM et d’un quadruple capteur photo (48, 16, 5 et 2 mégapixels). Il embarque Android 11 avec la surcouche Oxygen OS 11.

Une coque qui change de couleur

La chose qui change sur ce OnePlus 8T Concept, c’est sa coque. Selon le constructeur, elle arbore un design inspiré des sources chaudes de Pamukkale, en Turquie. Plus qu’un design revu et corrigé, cette coque en effet est dotée d’une technologie qui lui permet de changer de couleur selon les situation

Par exemple, la coque peut passer du gris au bleu si vous recevez un appel. OnePlus promet également que grâce à la technologie mmWave, la couleur de la coque peut se synchroniser avec la respiration de l’utilisateur. Un gadget qui promet d’être amusant, mais peu utile dans la vie de tous les jours. Le constructeur indique aussi que l’utilisateur peut interagir avec son smartphone sans le toucher. S’il reçoit un appel (avec la coque qui change de couleur), il peut l’accepter ou le rejeter via un geste.

Jusqu’à preuve du contraire, ce produit n’est pas destiné à être commercialisé, puisque c’est avant tout un petit plaisir de designer. Toutefois, OnePlus pourrait s’en inspirer dans le futur et proposer certaines fonctionnalités du OnePlus 8T Concept dans ses produits. Et vous, seriez-vous intéressés par un téléphone qui change de couleur ?