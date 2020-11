Le OnePlus Nord N100 a bien un écran 90Hz, finalement

OnePlus a dévoilé deux nouveaux smartphones le mois dernier, le Nord N10 5G et le Nord N100. Ce dernier est un produit d’entrée de gamme à moins de 200 euros. Le constructeur avait annoncé qu’il serait doté d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement, cependant, il semblerait bien qu’il ait finalement une dalle 90 Hz.

Le OnePlus Nord N100 est un smartphone très intéressant. S’il ne propose pas des caractéristiques incroyables, son prix de 199 euros fait sa grande force. Aujourd’hui, on a un peu plus de détails sur le terminal, qui aura finalement un meilleur écran que prévu.

En effet, lors de l’officialisation aux côtés du N10 5G, One Plus avait indiqué que le smartphone disposait d’un écran LCD de 6,52 pouces d’une définition de 1600 x 700 pixels. Son taux de rafraîchissement était lui de 60 Hz, ce qui est encore très courant et ne surprend pas sur ce type de produit.

Le 90 Hz sera bien de la partie

Mais coup de théâtre ! Sur son site, One Plus indique que finalement, le Nord N100 dispose bien d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone proposera du 60 Hz par défaut, mais il sera possible d’aller dans les options pour modifier ça.

A lire aussi – Test OnePlus 8T : si proche de la perfection

Pour rappel, un taux de rafraîchissement plus élevé permet d’afficher plus d’images par seconde. Cela augmente le confort visuel, que ce soit en jeu ou tout simplement en navigation. Un véritable atout, à tel point qu’il est difficile de revenir à du 60 Hz après avoir goûté au 120 Hz ou au 90 Hz. Proposer cette option sur un téléphone à 200 euros est donc une excellente chose de la part du constructeur.

Le One Plus Nord N100 dispose également d’un processeur Qualcomm Snapdragon 460 (non 5G), de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire. La batterie est de 5000 mAh et est compatible avec la recharge “rapide” à 18 watts. Nous retrouvons à l’arrière un module photo composé de trois capteurs, un de 13 mégapixels et les deux autres de 2 mégapixels. Le capteur d’empreintes est lui aussi placé à l’arrière. Le One Plus Nord N100 peut se commander dès aujourd’hui sur le site de One Plus pour 199 euros.