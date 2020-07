OnePlus Nord : la firme révèle la fiche technique de l’appareil photo

Le OnePlus Nord continue de révéler tous ses secrets. Quelques jours avant la conférence de lancement, OnePlus a levé le voile sur la fiche technique complète de l’appareil photo du smartphone milieu de gamme sur son forum officiel. Sans surprise, on trouve un quadruple capteur photo de 48 mégapixels au dos et un double capteur frontal dans le trou dans l’écran.

Fidèle à ses habitudes en matière de communication, OnePlus révèle petit à petit tous les points clés de la fiche technique du OnePlus Nord. Aujourd’hui, OnePlus se concentre sur la partie photo du smartphone, qui est « digne d’un flagship » aux dires de Carl Pei, cofondateur de la marque.

Quadruple capteur photo 48 mégapixels et double capteur photo 32 mégapixels pour le OnePlus Nord

Dans long billet sur le forum de OnePlus, Simon Liu, responsable de la division photographie, confirme l’intégration d’un quadruple capteur photo au dos. Comme prévu, l’appareil est composé d’un module principal de 48 mégapixels conçu par Sony (IMX586), d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels et d’un module macro.

Simon Liu revient plus longuement sur la présence du Sony IMX586, qui équipe déjà le OnePlus 8 standard, le OnePlus 7T, le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 et le OnePlus 7T Pro. « Nous travaillons avec le Sony IMX586 depuis un certain temps maintenant – non seulement le hardware est superbe grâce à sa grande ouverture f / 1,75 et sa stabilisation optique de l’image. De plus, nous avons développé des améliorations logicielles pour optimiser son utilisation » avance Simon Liu.

Dans un second temps, le cadre confirme l’intégration d’un double capteur photo avant. La caméra frontale est composée d’un module 32 mégapixels et d’un capteur ultra grand angle avec un champ de vision de 105 °, idéal pour les selfies de groupe. C’est la première fois qu’un smartphone signé OnePlus est doté d’un double capteur frontal, souligne le responsable.

Evidemment, les capteurs photo sont dopés par des algorithmes de traitement de l’image. OnePlus dévoilera le OnePlus Nord lors d’une conférence prévue le 21 juillet 2020. Dans la foulée, le fabricant lancera les OnePlus Buds, des écouteurs sans fil façon AirPods. On vous en dit plus dès que possible.