OnePlus Buds : les premiers écouteurs True Wireless de la marque seront présentés avec le OnePlus Nord

OnePlus présentera ses premiers écouteurs True Wireless, dans quelques jours. La marque chinoise annonce officiellement qu’ils accompagneront le OnePlus Nord qui sera dévoilé le 21 juillet lors d’une conférence organisée en ligne en réalité augmentée. Ils s’appelleront bien Buds et non Pods.

Après les Bullets Wireless Z, lancés il y a quelques mois, OnePlus s’apprête à lever le voile sur un nouvel accessoire audio pour ses smartphones. L’information, qui a fuité il y a quelques jours, a été diffusée officiellement par voie de communiqué de presse. Cet accessoire sera dévoilé lors de la conférence en ligne organisée le 21 juillet prochain à l’occasion de la présentation du OnePlus Nord, le successeur spirituel du OnePlus X (même si la marque refuse de l’admettre aussi directement).

Lire aussi – OnePlus Nord : un benchmark dévoile ses performances sur Geekbench

Cet accessoire sera une paire d’écouteurs True Wireless. Ils prendront le nom de OnePlus Buds, information également officielle. Cela contredit donc les rumeurs du mois de juin qui affirmaient alors que les écouteurs s’appelleraient OnePlus Pods. Les développeurs les plus curieux avaient découvert la mention « oneplus_tws_pods_funtion » dans le code source de la beta d’OxygenOS basée sur Android 11. Il ne s’agissait donc que d’un nom de code.

Plutôt Enco Free ou Enco W31 ?

Le design des OnePlus n’a pas été dévoilé par le communiqué de presse. Mais il semble logique d’attendre un produit assez proche de l’une des deux paires d’écouteurs True Wireless d’Oppo, le cousin germain de OnePlus. Oppo propose les Enco Free et les Enco W31. Les premiers sont des écouteurs concurrents des Freebuds de Huawei, tandis que les seconds sont une alternative abordable aux écouteurs intra-auriculaires d’Apple, les AirPods Pro. Et curieusement, les premiers sont plus chers que les seconds.

Si nous savons à quoi ressembleront probablement les Buds (à l’un des deux modèles d’Oppo, sauf grande surprise), nous ne connaissons pas encore leur prix. Compte tenu des éléments techniques et de l’augmentation tarifaire exercée par OnePlus en téléphonie, les Buds pourraient être commercialisés autour des 100 euros.

Les Buds succèdent à une succession de plus en plus longue d’accessoires audio de OnePlus : Silver Bullets en 2014, Bullets v2 en 2016, Bullets Wireless en 2017, Bulles Type-C en 2018 (pour accompagner la suppression du port jack 3,5 mm), Bullets Wireless 2 en 2019 et Bullets Wireless Z en 2020. Les Buds Wireless v2 sont à ce jour les écouteurs les plus chers du catalogue de OnePlus : 99 euros hors promotion.