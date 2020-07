OnePlus Nord : la marque dévoile son design complet avant l’heure

Le OnePlus Nord continue de se dévoiler. Quelques jours avant la présentation officielle, Carl Pei, fondateur de OnePlus, a révélé le design complet du smartphone milieu de gamme lors d’une interview accordée à Marques Brownlee, le vidéaste américain mieux connu sous le nom de MKBHD.

Ce mardi 14 juillet, Carl Pei a longuement évoqué la conception du OnePlus Nord dans une longue interview d’une heure avec Marques Brownlee. Le fondateur de la marque explique nomment comment OnePlus est parvenu à baisser le prix de vente de son nouveau smartphone. Comme c’était le cas sur les précédentes productions de la firme, OnePlus a ainsi fait l’impasse sur la certification IP. La marque chinoise affirme que cette certification coûte jusqu’à 15 dollars par unité. Néanmoins, Carl Pei assure que le OnePlus Nord résiste malgré tout à l’eau.

OnePlus Nord : 6 capteurs photo au total, dos en verre et un coloris bleu clair

Lors de la séquence, Carl Pei en profite pour lever le voile sur le design complet du smartphone. Sur la face arrière, on retrouve sans surprise un quadruple capteur photo dorsal aligné à la verticale. L’appareil est recouvert d’un dos brillant en verre dépoli et cerclé de coins arrondis. La vidéo révèle l’existence d’un coloris bleu turquoise du plus bel effet en plus d’un coloris gris déjà aperçu dans les fuites.

La face avant du OnePlus Nord fait aussi une apparition remarquée. La vidéo confirme l’intégration d’un double capteur photo dans un large poinçon situé dans le coin gauche de la dalle AMOLED. Enfin, la séquence offre un nouvel aperçu du design des OnePlus Buds, les écouteurs sans fil façon AirPods. D’après Carl Pei, le boîtier de recharge qui accompagne les écouteurs permet de profiter d’une autonomie de 30 heures. Pour mémoire, OnePlus dévoilera les Buds lors de la conférence dédiée au OnePlus Nord.

OnePlus présentera son nouveau milieu de gamme lors d’une conférence le 21 juillet 2020. Les dernières fuites tablent sur un prix avoisinant les 500 euros en Europe. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur le OnePlus Nord, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.