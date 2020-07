OnePlus Nord : stabilisateur optique confirmé et lancement international le 21 juillet

La présentation internationale du OnePlus Nord, prochain smartphone de la marque chinoise, pourrait avoir lieu le 21 juillet, alors qu’une rumeur précédente affirmait qu’un lancement en Inde aurait lieu le 10 juillet. Et alors que l’officialisation du téléphone se prépare, une nouvelle information technique a été publiée : le OnePlus Nord serait équipé d’un stabilisateur optique.

Alors que la présentation des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro est encore toute fraiche dans nos mémoires, OnePlus prépare déjà le lancement d’un nouveau smartphone : le OnePlus Nord, premier modèle d’une nouvelle gamme dans le catalogue de la marque et successeur spirituel du OnePlus X que le constructeur avait abandonné parce que le produit ne correspondait pas, à l’époque, à son positionnement.

En ce début de semaine, une information contradictoire avec celles dévoilées précédemment a été publiée par un leaker indien très actif sur Twitter. Celui aurait publié sur le réseau social des images d’un mailing affirmant qu’une conférence virtuelle en réalité augmentée aurait lieu le 21 juillet prochain. Il s’agirait d’un événement international. Ce serait donc lui qui nous concernerait.

La précédente date, dévoilée par les rumeurs, était le 10 juillet, soit dans trois jours. Une présentation prévue en Inde uniquement. Il est fort possible que deux événements soient programmés, tant l’enjeu est important pour OnePlus, première marque premium dans ce grand marché asiatique.

Autre information publiée par le leaker sur Twitter, le OnePlus Nord serait équipé d’un stabilisateur optique, élément technique très rare en milieu de gamme. Vous en trouvez chez Motorola, Honor, Xiaomi, Oppo ainsi que dans le Pixel 3a. Ce dernier (et surtout son successeur) devrait être un sacré concurrent pour le OnePlus Nord. Voilà un duel de titan en milieu de gamme qui s’annonce.

Voici un rappel des autres éléments de la fiche technique prévisionnelle du OnePlus Nord : écran AMOLED Full HD de 6,55 pouces, Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, triple capteur photo 64+16+2 mégapixels, double capteur selfie 32+8 mégapixels, batterie 4300 mAh avec charge rapide 30 watts et Oxygen 10 (basé sur Android 10).

