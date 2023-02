OnePlus Nord CE 2 : le smartphone 5G est à son meilleur prix chez Amazon

Le OnePlus Nord CE 2 fait l'objet d'un bon plan intéressant à saisir chez Amazon. Au cours d'une vente flash, le smartphone 5G de la marque asiatique passe sous les 250 euros. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Si vous avez budget maximal de 250 euros pour l'achat d'un smartphone 5G, sachez que l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En effet, dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, Amazon vous permet d'économiser 30 euros sur un téléphone de la marque OnePlus.

Affiché à 279 euros il y a 30 jours, le OnePlus Nord CE 2 proposé dans un coloris gris voit son prix passer à 249 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Considéré comme une déclinaison du OnePlus Nord 2, le OnePlus Nord CE 2 est doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 900, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh avec la recharge à 65W et du système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche OxygenOS 11. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur arrière de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Besoin d'en savoir plus ? Retrouvez notre article consacré au test du OnePlus Nord CE 2.